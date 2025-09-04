Jiřina Bohdalová si během své kariéry dokázala vydělat spoustu peněz a ty se rozhodla investovat hned do několika nemovitostí.
Jiřina Bohdalová patří mezi nejvýraznější filmové tváře u nás a její herecká kariéra trvá už 88 let. Ano, svůj filmový debut zažila už v roce 1937 v němém filmu Pižla a Žižla na cestách a od té doby se objevila ve stovce filmů a seriálů. Během své kariéry si pak pochopitelně zvládla vydělat velké množství peněz a jelikož je kromě herectví spojena i s chytrým hospodařením, je majitelkou hned několika cenných nemovitostí. Jak dnes tato legendární herečka bydlí?
Z chyby se poučila, teď chytře investuje
Jiřina Bohdalová začala investovat už před desítkami let a díky tomu získala mnoho cenných zkušeností, které dnes využívá při nákupu svých nemovitostí. Nejvíce ji paradoxně pomohla chyba, které se v minulosti při investování dopustila. Tehdy si pořídila několik obrazů přibližně za pět milionů korun – nevěděla však, že šlo o padělky. Od té doby se poučila a díky své pověstné šetrnosti a rozvaze si vybudovala majetek v hodnotě kolem 50 milionů korun.
Díky tomu, že nikdy neutrácela za luxusní doplňky či auta, dokázala ušetřit spoustu peněz, které následně mohla využít k nákupu nemovitostí. Jednou z nich je například garsonka v Britské čtvrti na pražských Stodůlkách. Byt o rozloze 42,4 m² s balkonem ji stál přes šest milionů korun. Že by zde ale strávila stáří, je nepravděpodobné a jde pouze o investiční nemovitost. Svůj domov má jinde – v rodinné vile u hostivařské přehrady, kde žila i se svým druhým manželem Radoslavem Brzobohatým.
Kromě toho vlastní také krásnou roubenku u Semil, na hranici Českého ráje. „Chalupu miluju. Mám to tam moc ráda. Je to opravdový ráj. Jak můžu, jedu tam, i když je to trochu z ruky. Nádherná příroda, mám tam klid a pohodu. A když přijedou vnuci nebo kamarádi, tak navařím a je nám dobře,“ řekla tehdy herečka pro Prima CNN. Jde přitom o druhou chatu, kterou kdy vlastnila – ta první lehla popelem.
Chce se dožít vysokého věku
Jiřině Bohdalové je momentálně 94 let a zatímco mnozí v tomto věku už nemají dostatek energie a elánu, Jiřina je přesný opak. Jak sama prozradila, sní o dlouhověkosti a ráda by se dožila 103 let. „Dozvěděla jsem se, že Saša Myšková, bývalá herečka a první manželka Vladimíra Ráže, je starší než já! Je jí 103 let a žije ve Finsku. Takže bych ještě osm let mohla mít, kdyby Pán Bůh dal,“ prozradila pro Blesk.
A stejně jako plánuje dlouhý život, sní i o dlouhém účinkování ve filmech. Ráda by totiž podle svých slov točila tak dlouho, dokud bude moct. Koneckonců, jak sama prozradila, dokud to půjde, proč by to vlastně nedělala. Herectví je její životní náplní a také koníček, který ji i po tolika letech neustále baví. Když se tedy budou nabídky hrnout, je jisté, že herečku budeme vídat v mnoha nových filmech.
