Vladimíra Kratinu charakterizuje charisma, hluboký hlas, klidná síla. A přesto dnes zůstává sám. Po 32 letech manželství se rozvedl, výrazně zhubl a znovu si zvyká na samotu.

Vladimír Kratina za svou kariéru ztvárnil nespočet rolí, ať už na televizních obrazovkách, nebo na prknech různých divadel. Asi nejznámější – hlavně pro starší generaci – přesto zůstal jako Drtikol ze snímku Prázdniny pod psa. Na Osobnosti.cz nás ale zajímalo, co všechno se skrývá za tváří herce, kterého diváci milovali pro jeho civilní herectví a přirozenou lidskost.

Osobní ztráty, které nepřebije žádná role

Když se Vladimír Kratina rozhodl studovat DAMU, nešlo o žádný dětský sen stát se hvězdou. Následoval svou dívku do Prahy a DAMU ho přijala. Po studiích se stal otcem, ale jeho první manželství se rozpadlo a žena s dcerou emigrovaly na západ. Namísto zloby cítil vděk, že jeho dcera může mít lepší život. Naučil se vařit, starat se o sebe a nestyděl se za to.

Jen ho mrzelo, že dceru Marii dlouho neviděl. Zhruba po dvanácti letech samoty se znovu oženil s krásnou Jitkou. Manželství vydrželo dlouhých 32 let. Přišly další dvě dcery, společný život, profesní úspěchy. Ale i tohle skončilo, letos se Kratina s Jitkou rozvedl. Důvod? Její nevěra. Ačkoliv to herec bere s nadhledem, na jeho tváři i postavě je vidět změna. V 73 letech výrazně zhubl, jeho rysy jsou ostřejší a pohled klidnější, snad i smutnější. „Chci, abyste to věděli ode mě. Jsem rozvedený,“ řekl dle Blesku kolegům.

Přesto může být pyšný na všechny své dcery. „Hlavně je mám moc rád, jsou bezvadný. Asi jako všichni jsou napůl namíchané. Když si třeba jedna dcera stěžuje, že maminka je hrozná, neuvědomuje si, že se chová mnohdy jako ona,“ uvedl před časem pro ProŽeny. Nejstarší dcera má dnes již vlastní rodinu a zůstala žít ve Francii, stále se ale s otcem vídá. Druhá dcera Dominika bydlí v Praze a Kratinu už také učinila dědečkem. Nejmladší Sofii je 22, tam má herec na vnoučata ještě čas.

Když herectví není všechno

Zajímavé je, že i v profesním životě šel Kratina svou cestou. Nikdy netoužil po slávě, cenách, červených kobercích. Hrál v Národním divadle, v Ypsilonce, ve filmech i seriálech, ale nikdy se netlačil do popředí. Ať už šlo o snímek Křehké vztahy, Ulici, nebo Ordinaci v růžové zahradě, bral nabídky podle nálady. Když se mu nechtělo, odmítl. Když chtěl, šel do toho.

Fotografie: Nextfoto, Vladimír Kratina, Dominika Kratinová a Sofie Kratinová na premiéře koncertu Vivaldianno The Show

Kromě herectví se věnoval i hudbě, a dokonce se zúčastnil soutěže StarDance. V roce 2018 zkusil i politiku a kandidoval do Senátu. „Tehdy jsem do toho šel pod heslem bránit se mocižroutům. Být konzervativní je v pořádku. Stýskáním po starých časech ale rozhodně netrpím, i když někteří z mých kolegů ano. Zdá se, že jim chybí povinnost chodit na prvního máje s vlajkou,“ vysvětloval pro Novinky svou tehdejší motivaci. Neuspěl, ale zkušenost neodmítl. Dnes je Kratina sám, ale ne zlomený. Jak říká, věří na osud a život bere fatalisticky.

