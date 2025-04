Herečka Jana Nagyová už mnoho let žije v Německu, přesto pobírá důchod ze 3 jiných zemí. Rozhodně ale nemá na rozdávání.

Slovenská herečka Jana Nagyová, která bude už navždy neodmyslitelně spjatá s rolí princezny Arabely, již dlouhé roky žije v Německu. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jaký pobírá důchod. Její situace je totiž opravdu zajímavá, a už i fakt, že stále pracuje, o lecčems vypovídá.

Arabela jí změnila život

Pro Janu Nagyovou se stalo přelomovým setkání s Václavem Vorlíčkem a Milošem Macourkem, s nimiž pracovala na pohádkovém seriálu Arabela. Ten jí totiž obrátil život vzhůru nohama. Dostala se na výsluní popularity, přesto se však v nových projektech objevovala jen minimálně a začala ztvárňovat jen nevýrazné role, které už nikdy nedosáhly takové oblíbenosti jako právě oblíbená princezna.

Po rozvodu s Mirem Kubovičem, za něhož se provdala už ve 22 letech, se vdala za podnikatele Haralda Schlegela a odstěhovala se do Německa. Když se v 90. letech manželé rozvedli, vrátila se Nagyová na krátký čas do Prahy, ale seznámila se se svým třetím manželem Tonim Pulmem a s ním opět odjela za hranice do Elsdorfu, kde žije dodnes. Česko však pravidelně navštěvuje, jak uvádí Blesk.

Pobírá důchod ze 3 zemí

K natáčení se nedávno vrátila, a jak sama uvedla, byla to pro ni obrovská výzva. Začít pracovat po šedesátce bylo náročné, ale chtěla divákům ukázat, že ještě něco dokáže a má co říct. Do kin byl uveden film Dvě slova jako klíč, kde Nagyová hraje. Zahrála si i v seriálech Hořký svět a Studna. Kromě toho se také rozpovídala o životě ve starobním důchodu.

„Beru slovenský. Budete se divit, ale protože jsem pracovala v divadle na Slovensku 10 roků, tak dostávám maličký důchodek na kafe ze Slovenska. A protože jsem žila i v Čechách, měla jsem firmu a platila jsem sociální dávky, tak bych měla dostat i český důchod. To je tak na další kafe. Čili do jedné nohy a do druhé nohy,“ uvedla vtipně Nagyová pro iDNES.

V 7 pádech Honzy Dědka také přiznala, že pobírá důchod ještě z Rakouska. „Důchod mi chodí ze Slovenska, potom z Česka a ještě 6,16 euro dostávám z Rakouska. A sranda je, že všechny ty důchody daním v Německu,“ zasmála se Nagyová. Je vidět, že svou situaci bere s humorem a pracovat v pozdějším věku jí vůbec nevadí.

