Život Dalibora Jandy je příběhem o nezdolné vůli, touze po hudbě a schopnosti překonat i ty nejtěžší chvíle. Z obyčejného kluka z Moravy se stal zpěvák, který plnil sportovní haly, a i když ho osud několikrát srazil na kolena, vždycky se dokázal postavit.
Když se v roce 1953 narodil v Drahotuších u Hranic, nic nenasvědčovalo tomu, že z něj jednou bude zpěvák, který dokáže konkurovat Karlu Gottovi. Dalibor Janda, tehdy ještě Václav, si ale šel za svým snem. Od zámečnického ponku se přes hudební kluby dostal až na největší československá pódia, aby se v 80. letech stal třikrát po sobě Zlatým slavíkem. Na Osobnosti.cz jsme se ale podívali na ty těžší chvíle, které ho v životě potkaly.
Od dílny k vyprodaným halám
Janda začínal jako strojní zámečník, který si po práci chodil zahrát s kapelou. Když mu ale do cesty vstoupil hudební skladatel z Orchestru Karla Vlacha, začala se psát nová kapitola jeho života. V osmdesátých letech se stal fenoménem, jeho hity jako „Hurikán“ nebo „Kde jsi?“ zpívalo celé Československo a on sám vyprodal sportovní halu dvakrát během jediného dne.
Slavná kariéra však měla i stinnou stránku. Po revoluci se Janda dostal do ústraní, jeho písně zmizely z médií a byl považován za zpěváka minulé doby. Největší rána ale přišla v roce 2003, kdy jeho syn Dalibor spáchal sebevraždu. „Jel jsem tehdy z vystoupení, to bylo v zimě, vystoupil jsem u benzinky a šel si něco koupit, tehdy mi volala žena a říká: ‚Dalibor se zabil,‘“ popisoval emotivní chvíle v pořadu České televize 13. komnata.
Rodina se z tragédie těžko vzpamatovávala, zpěvák se snažil zodpovědět si na otázku, proč se to stalo, ale v podstatě se ničeho nedopátral. Snad že se synovi málo věnoval, snad že měl vše, co chtěl. To už se zkrátka nikdo nedozví. Každopádně Janda přiznal, že mu hudba tehdy pomohla přežít. Další zkouška přišla v roce 2021, kdy prodělal těžký infarkt a lékaři ho museli několikrát oživovat.
Návrat na pódia a životní jubileum
Navzdory zdravotním komplikacím se Dalibor Janda nikdy nevzdal. Hudba pro něj zůstala největší motivací a v roce 2023 oslavil své sedmdesátiny velkolepým koncertem v pražské Lucerně, jak uvedl deník Extra. Publikum všech generací mu dokázalo, že jeho písně nezestárly a pořád dokážou oslovit.
Na koncertě nechyběla ani jeho manželka Jiřina a dcera Jiřina Anna, která kráčí v jeho stopách a často s otcem vystupuje na jednom pódiu. Do zákulisí dorazil i rodinný mazlíček, a tak se z oslavy stal nejen hudební, ale i rodinný svátek.
Zdroj: Autorský text, Česká televize – 13. komnata, Blesk, Extra