Hynek Čermák přiznal, že rozchod s manželkou Veronikou Čermák Mackovou nebyl kvůli nevěře či hádkám. Mohl za to prý jeho herecký duch.
Herec velice dlouho mlčel o tom, co se skutečně stalo, že se rozpadlo desetileté soužití s jeho manželkou Veronikou Čermák Mackovou. Teprve nyní prozradil, že na vině není nevěra, ale role sériového vraha Ivana Roubala, kterou hrál. Na Osobnosti.cz nás zajímaly podrobnosti.
I po letech to byl důstojný konec
Když promluvil o své roli vraha Ivana Roubala, vzpomínal v podcastu Face to Face: „To byla tak studená práce, že možná i mojí ženě bylo tenkrát příliš chladno.“ Práce na tak zlé a temné postavě se dostala i mimo natáčení a dle jeho slov se mu psychika Roubala vryla až moc do hlavy.
Jeho manželství zkrátka doplatilo na to, že herecké ztvárnění této postavy nebylo čistě jenom profesionální. Ať už člověk chce, nebo ne, dobrý herec si zkrátka tu práci tahá tak trochu i domů. Ze své role nemůže úplně vystupovat, jinak by hraní postavy nebylo perfektní. Bohužel se to někdy promítá i do osobního života herce. A podle Čermáka to bylo u vraha Roubala opravdu extrémní. Roli provázelo neustálé napětí a temnota, což ho pronásledovalo i doma.
Čermák strávil s manželkou Veronikou 10 let, přičemž 8 z nich byli manželé. Když oznámili rozchod, udělali to s grácií a bez nějakého obviňování. „10 let, za které jsme vděční. Když se partnerství přetaví do přátelství… a každý si teď najde tu svou cestu,“ zněla jejich společná slova na Instagramu. Sám herec si z toho nic nedělá. Přece jen nejsou prvním a posledním párem, který ukončil společnou cestu. Těžké pro ně byly jen mediální spekulace, které vymýšlely mnoho lží a nesmyslů, jak řekl v podcastu.
Kdo je Hynek Čermák
Hynek Čermák (narozený 19. února 1973 v Praze) měl netradiční kariérní začátky. Dříve totiž pracoval jako bodyguard a vyhazovač, než se dostal k herectví. Dnes má za sebou už mnoho rolí. Hrál třeba v seriálu Rapl, v komediích, ale umí ztvárnit i náročné dramatické postavy.
Mimo jiné také aktivně fotografuje. Zabývá se portréty a akty, což je pro něj uspokojivou činností, když chce trošku utéct od herectví. Svůj životní postoj sdílí otevřeně. Vyzval fanoušky na sociálních sítích, aby mu upřímně napsali, co si o něm myslí, včetně urážek. Setkal se však s velkou dávkou respektu a obdivu.
Rozchod jako životní lekce
Čermákův přístup ke konci jeho vztahu je pro spousty lidí příjemně milý. Nekonaly se žádné dramatické výčitky, ale oba jako dospělí došli ke smíření a přijali změny. Pro něj a bývalou manželku Veroniku nebyl rozchod vlastně koncem, ale spíš jakousi přeměnou, a to když se z partnerství stalo přátelství.
