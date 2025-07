Místo radosti a smíchu přišla nervozita, slzy a přehnaný tlak. Když vzali Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec svou pětiletou dceru na její první tenisový turnaj, zůstali v šoku.

Lucie Šafářová měla jasno, tenis by měl být pro děti zábava. Jenže realita byla jiná. Na turnaji, kam přivedla svou pětiletou Leontýnku, zažili s Tomášem Plekancem nepříjemné překvapení. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, mělo tam být prý spoustu rodičů, co své děti zbytečně stresovali. Slavná dvojice sportovců vlastní děti do sportu rozhodně netlačí.

Důvěřujte trenérům, ne svému egu

„Leontýnka měla první mini tenisový turnaj a byla na něm spousta rodičů, kteří děti už hrozně stresovali. Ale proč? Vždyť je jim pět let, u toho by přece vůbec stres být neměl. Tam by měla být čirá radost. A rodič jako někdo, kdo je pozitivně motivuje. Ne, aby řešil, jestli vyhraje, prohraje? Je jim pět let! To je přece proboha úplně jedno,“ říká Šafářová v podcastu Branky, děti, rodiče. Podle Plekance je zásadní nadhled. Oba rodiče mají za sebou profesionální sportovní kariéru, a tak vědí, že tlak nikam nevede.

Rodič má být oporou, trenér odborníkem. „My jako sportovci máme obrovskou výhodu, že jsme si prošli kariérou. A všechno řešíme s nadhledem. A ti, kteří si tím neprošli, ho nemají. Mají pocit, že do toho mohou mluvit, protože to viděli v televizi nebo o tom četli. Že jim to stačí,“ řekl Plekanec. S manželem se oba dívají na věc stejně, když rodiče svěří děti trenérům, měli by jim důvěřovat a nezasahovat jim do práce.

Rodinný život na plný úvazek

Tomáš Plekanec zastává hned dvě náročné role, jako asistent trenéra české hokejové reprezentace se podílel na loňském zlatém úspěchu, zároveň působí jako sportovní ředitel kladenského hokejového týmu. Dělá také odborného komentátora a poradce. Stíhá se ale věnovat i rodině.

Začátek jeho vztahu s Lucií Šafářovou provázely jisté kontroverze, ale oficiálně spolu začali chodit v srpnu 2018, krátce poté, co Tomáš Plekanec oznámil rozchod se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Oba tvrdí, že se jejich seznámení nestalo během jeho vztahu, ale až po praktickém ukončení manželství. V roce 2019 se jim pak narodila právě dcerka Leontýnka a v roce 2022 přibyl syn Oliver.

Své děti ve sportu podporují a vedou ho k nim, je to zcela logické, vzhledem k tomu, že pro ně samotné tvoří sportování velkou část života. „Určitě tedy nejsem ta, která by sport a s tím vše spojené do svých dětí vyloženě tlačila. Pokud v tom člověk nemá srdce a nedělá ho to šťastným, neměl by to dělat, ať jde o cokoliv,“ řekla Lucie v rozhovoru pro iGlanc. Dodala ale, že Leontýnka už vyzkoušela tenis, lyžování a gymnastiku.

Zdroj: Autorský text, Podcast Branky, děti, rodiče, IDnes, iGlanc