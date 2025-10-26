Herec Jiří Krampol vystřídal během svého života spoustu adres a trvalo delší dobu, než se mu konečně podařilo usadit.
Herec Jiří Krampol, který 26. července odešel ve věku 87 let, za sebou zanechal nejen desítky filmových a seriálových rolí, ale také nezaměnitelný hlas, jímž v českém znění promlouval například Jean-Paul Belmondo. Stejně jako jeho kariéra i soukromý život byl velmi pestrý a během něj vyměnil hned několik adres. Kde všude Jiří Krampol během svého života bydlel?
Jak bydlel Jiří Krampol
Jiří Krampol se sice narodil v Buštěhradě, ale své dětství strávil přímo v hlavním městě, konkrétně mezi Žižkovem a Vinohrady. Když ale jeho otec onemocněl roztroušenou sklerózou, rodina se musela přestěhovat do Kubelíkovy ulice na Žižkov. Jednalo se o maličký byt, celá rodina byla v podstatě v jediné místnosti a o chod domácnosti se musela starat maminka. Žižkov, na kterém herec vyrůstal, se po jeho třicítce stal nakonec minulostí a s první manželkou se přesunuli do bytu na Letnou.
Pro pár to byl první společný domov, avšak pouze dočasný – po pár letech totiž přišlo stěhování do vily v Roztokách u Prahy. O tu nakonec během rozvodu přišel, jak sám ale popisoval, vlastně mu to ani nevadilo. „V té době jsem vydělával dost peněz, ale všechny mizely do toho baráku, to bylo pořád něco,” vzpomínal v roce 2021. Po rozvodu tedy přišlo další stěhování a srdce ho nakonec zavedlo na místo, kde to znal nejlépe – opět na Žižkov.
Další vztah mu pak přinesl krásný byt na nábřeží, o který ale stejně jako o dům přišel kvůli manželskému krachu. V průběhu následujících let bydlel v domě na Okoři, nakonec se ale usadil na Pařížské ulici, kde strávil dalších 14 let. V úplném závěru života pak zakotvil v domě sociálních služeb v Praze. Přestože měl obavy, prostředí ho příjemně překvapilo. „Ze začátku jsem se toho obával, ale musím říct, že mě to prostředí velmi mile překvapilo,” prozradil tehdy pro CNN.
Usadit se mu trvalo i v osobním životě
Stejně jako zesnulý herec čekal na to správné bydlení, dlouho čekal i na pravou lásku. Poprvé se ženil v roce 1966 s Janou Fořtovou, se kterou přivedl na svět syna Tomáše. Manželství ale nakonec krachlo a později se Krampol oženil podruhé, a to s právničkou Hanou Suvajdžičovou. S ní přivedl na svět syna Jiřího, ani toto manželství však nevydrželo. Třetí manželkou se stala Marta Krampolová, se kterou měl syna Jana. Bohužel, ten v sedmi měsících zemřel.
Tu skutečnou lásku nakonec poznal díky poslední manželce Haně Krampolové, se kterou se oženil v roce 1993. Ani tomuto vztahu se však nevyhnuly problémy a pár přišel o svou předčasně narozenou dceru. S manželkou Hanou však zůstal dlouhých 27 let, a to až do její smrti v roce 2020.