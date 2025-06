Jana Maláčová se ve svých 43 letech musela smířit s krutou diagnózou rakoviny. A také musela o svém zdraví promluvit s rodinou a následně vyjít s pravdou ven i na veřejnosti.

Jana Maláčová je bývalá státní úřednice a česká politička. Narodila se v Uherském Hradišti roku 1981 a vystudovala magisterský obor politologie v Německu a následně magisterský obor politická ekonomie ve Velké Británii. Hovoří plynně německy a anglicky. Ona se prostě do politické kolébky narodila. Od října roku 2024 je předsedkyní strany SOCDEM, fungovala jako ministryně práce a sociálních věcí a také jako místopředsedkyně ČSSD. Na začátku roku jí však byla diagnostikována rakovina, o níž musela říct své rodině včetně desetiletého syna. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak náročné období zvládá.

Jana Maláčová promluvila o svém onemocnění

V květnu 2025 na své facebookové stránce Maláčová veřejně oznámila, že trpí onkologickým onemocněním a na veřejnosti nosí paruku. „Nebylo to dobrovolné. Původně jsem o své nemoci nechtěla mluvit, ale jelikož procházím chemoterapií, tak jsem přišla o vlasy. Byla jsem dlouhodobě předmětem kritiky kvůli svému účesu a už toho bylo hodně,“ vysvětlovala ve Snídani s Novou.

Nemoc jí byla diagnostikována už v lednu 2025, jak se svěřila v pořadu Epicentrum. Když vyslechla zdrcující verdikt, zasáhlo ji to jako blesk z čistého nebe. Asi stejně, jako celou řadu dalších z mladší generace, kteří něco takového vůbec nečekají. A zdá se, že mladých lidí s tímto nebezpečným onemocněním přibývá.

Jana Maláčová sdělila, že v prosinci 2024 se už cítila velice unavená. Bylo to u ní neobvyklé. Svému tělu naslouchala a cítila, že se něco děje. Takže si dopřála odpočinek s rodinou, jenomže ani díky tomu se její stav nezlepšil, proto se rozhodla podstoupit vyšetření. A brzy padla diagnóza rakoviny, ačkoli o jaký konkrétní typ se jedná z osobních důvodů říci nechce.

Nejtěžší chvíle pro rodinu

Aby mohla zprávu oznámit svým blízkým, a především svému desetiletému synovi Gustavovi, musela se s tímto faktem nejprve vyrovnat sama. Byly to dvě nejtěžší chvíle – přijmout tento fakt a sdělit ho dítěti. „Vysvětlila jsem, co se děje a že je to v pořádku, že budu v pořádku. Maminka spolužáka čelí podobné diagnóze, takže on už trošku tušil,“ popisovala otevřeně tyto těžké rodinné okamžiky.

Když se Maláčová tuto děsivou zprávu dověděla, okamžitě změnila životní styl. Snaží se ujít 12 tisíc kroků, cvičí jógu, medituje a chodí brzy spát, aby měla energii na další den. Užívá si všechny chvíle se svou rodinou. Přesto nepřestává pracovat, nestáhla se do ústraní, chodí do politických debat, objíždí předvolební mítinky.

Několik měsíců už prochází léčbou, kterou snáší poměrně dobře. A rozhodně míní ze všech sil bojovat: „Nikdy jsem se nevzdávala, a nehodlám to udělat ani teď!“ oznámila před pár dny na Facebooku. Na zdraví Jany Maláčové myslí i její političtí soupeři. Jan Skopeček, místopředseda Sněmovny jí vzkázal: „Neshodneme se téměř na ničem, ale zdraví vám přeji z celého srdce.“ Podobně se vyjádřila i Kateřina Konečná, Robert Šlachta či pardubický zastupitel Vít Ulrych.

Zdroje: Autorský text, Blesk, Facebook Jany Maláčové, TN