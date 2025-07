Jiří Langmajer a Adéla Gondíková jsou partnery už víc jak deset let a stále se zdají spokojení. Bydlí spolu v domě Adély kousek za Prahou.

Herecké páry vždycky přitahují pozornost veřejnosti. Když se dvě známé tváře spolu začnou objevovat nejen na obrazovce, ale také v soukromí, fanoušky to začne mimořádně zajímat. A Jiří s Adélou nejsou výjimkou. Poznali se při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, i když tehdy ještě jiskra nepřeskočila, to přišlo až později. Dřívější bouřlivák Langmajer se po boku Adély zklidnil a našel v ní lásku, jakou už ani nečekal. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, kde tato dvojice žije.

Vila v Pyšelích

Herecký pár Jiří Langmajer a Adéla Gondíková se spolu na veřejnosti začal ukazovat zhruba od roku 2014 a své životy pak spojili sňatkem v roce 2019. I když to měla být původně svatba komorní, nakonec z ní byla velká a veselá událost, na níž se sešlo kolem tří set hostů. A i když si ve vztahu prošli i náročnějšími chvilkami, třeba jako byl boj s Jiřího depresemi, drží při sobě a stále spolu vypadají velmi šťastní.

Pojďme tedy trošku nahlédnout do soukromí tohoto prozatím stabilního hereckého páru. Jejich láska se totiž neprojevuje jen v každodenních skutcích, ale také ve společném bydlení. Možná, že marně pátráte, kde a jak manželé žijí… Domovem se jim stal rodinný dům se zahradou v Pyšelích, vystavěný na volné pláni a obklopený přírodou.

Jak uvádí web PrimaLiving, tato vilka patří Adéle. Ta ji kdysi v minulosti nechala postavit, protože si na ni sama vydělala. Bylo to ještě před tím, než poznala svého prvního manžela Ondřeje Brouska. Po svatbě s ním přizvala Adéla k bydlení i své rodiče, aby jí pomáhali s dcerou Nelou. Jenže tato rodinná idylka dlouho nevydržela. A určitou roli v rozchodu hrál i tento rodinný dům. Ondřej údajně nepřenesl přes srdce fakt, že úspěšná Adéla dům koupila a zařídila ze svých vlastních prostředků.

Pánská zašívárna

No, a v posledních letech se vilka stala domovem Adély a Jiřího. V přízemí domu se nachází kuchyň a rozlehlý obývací pokoj, v patře jsou dvě ložnice. Okna jsou obrovská, takže má člověk pocit naprostého propojení s přírodou. I když jsou oba hodně aktivní na sociálních sítích a nestydí se spoustu věcí se sledujícími sdílet, Adéla prý určila jistá pravidla. „Nechceme ukazovat vybavení domu, jaký máme nábytek nebo doplňky. Prostě se tam chceme cítit dobře, že tam je ta hranice, kam ani naši fanoušci nesmějí,“ řekla pro Expres.

Aby měl Jiří také svou zašívárnu, decentněji řečeno svůj pánský pokoj, nechal si k tomuto účelu přestavět zahradní domek, který byl léta nevyužitý a už byl spíš skladištěm. O ten se tedy podělil i na sociálních sítích, asi že je to jeho království s jeho pravidly. Tam se Jiří Langmajer nejčastěji učí role, poslouchá hudbu a užívá si čas s vnoučkem.

