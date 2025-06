Janek Bartoška, syn herce Jiřího Bartošky, byl naposledy viděn po boku půvabné Slovenky. Jeho vztahy jsou však velkou záhadou.

Syn zesnulého Jiřího Bartošky, Janek Bartoška, svého slavného tatínka rozhodně nezapře. Nejenže mu je velmi podobný, ale zdědil po něm i obrovské charisma. Přestože se nevydal ve stejných šlépějích jako jeho rodič, je nedílnou součástí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na Osobnosti.cz jsme se ale podívali hlavně na jeho vztahy.

Věnuje se produkci

Janek Bartoška své rodiče Jiřího Bartošku a Andreu Bartoškovou pravidelně doprovázel na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde však nebyl pouhým hostem, ale i důležitou osobou, která měla částečně na starost produkci. Vzhledem k tomu, že jeho tatínek byl prezidentem filmového festivalu od roku 1994 až do jeho smrti letos v květnu, často se o Jankovi hovoří jako o korunním princi festivalu.

Zde se i pravidelně vyskytuje v doprovodu krásných žen. Jeho milostný život přirozeně budí velký zájem nejen médií, ale i veřejnosti, protože Jankova pověst, co se týká lásky, není příliš pozitivní. Hovoří se o něm jako o poněkud nestálém partnerovi. Naposledy byl viděn v roce 2022 na filmovém festivalu po boku Miss Slovensko z roku 2009 Denisy Mendrejové.

Denisa Mendrejová jako jediná potvrzená partnerka

Přestože oba tvrdili, že jsou jen přátelé, po pořízení několika snímků, kde Janek drží Denisu kolem pasu, šli s pravdou ven. „Jsem šťastná, to můžu říct. Uvidíme, co dál život přinese,“ svěřila se Denisa pro Super. Jenže tím informace o jejich „vztahu“ končí. Od té doby není známo, zdali spolu i nadále udržují nějaké spojení či nikoli. Už nějakou dobu nebyli viděni společně, takže co mezi nimi je nebo není, je velkou záhadou. V roce 2023 se totiž společně na filmovém festivalu už neobjevili.

Denisa Mendrejová byla v médiích často spojována s podnikatelem Slavomírem Hatinou ml., s nímž má dvě dcery, o něž teď už s bývalým partnerem vede tvrdou bitvu. V roce 2019 tvrdila, že děti jejich otec bez souhlasy matky odvezl, a podala na něj trestní oznámení. „Děti se mi konečně po pěti dnech vrátily. Hodinu nato, jak jsem přidala předchozí videa. Děkuji za podporující zprávy,“ napsala kdysi na svém instagramu.

Vztah s Ha Thanh Špetlíkovou?

Loni se médii také prohnala informace, že by snad Janek měl udržovat bližší kontakt s herečkou z Ordinace v růžové zahradě 2 Ha Thanh Špetlíkovou. Herečka však nechtěla, aby si tato informace začala žít vlastním životem, a rozhodla se uvést věci na pravou míru. „Tohle bych chtěla vyvrátit. My jsme šli vedle sebe v partě, půl metru od sebe a objevilo se, že jde se svou přítelkyní. Tak to není, my jsme s Jankem jenom přátelé,“ řekla pro eXtra. Jak se zdá, na tu pravou si bude muset Janek ještě počkat. Nebo už ji možná našel, jen o tom nevíme.

Zdroj: Autorský text, Super, eXtra, Blesk, Expres, Instagram Denisy Mendrejové