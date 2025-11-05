Herec Jiří Holý měl být původně výtvarníkem. Nakonec se ale rozhodl pro herectví. Prožil klinickou smrt.
Herectví vyhrálo nad malířstvím
Jiří Holý se narodil 27. listopadu 1922 v Ružomberoku na severu Slovenska. Miloval výtvarné umění, a to natolik, že se rozhodl stát profesionálním výtvarníkem. Studoval grafiku a malířství na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Když nacisté v roce 1939 zavřeli vysoké školy, dal se k ochotnickému divadlu a u hraní už zůstal.
Tak se stalo, že nakonec herectví vyhrálo nad malířstvím a diváci si jej mohli užít například v „Divadle pod Plachtou“ (divadelní zájezdová skupina Jindřicha Plachty) nebo v Divadle E. F. Buriana. Nezůstal však „pouze“ u divadla, vidět jste jej mohli i na televizních obrazovkách, například v Třiceti případech majora Zemana, v Králi Šumavy nebo již zmíněné Zlatovlásce.
Věnoval se také dabingu, díky svému charakteristickému hřmotnému hlasu získal cenu Františka Filipovského. Jeho tvář i hlas zapříčinily, že byl často obsazován do záporných rolí. Nebylo to však na škodu, padouši mu šli vskutku dokonale.
Prožil klinickou smrt
Ve svých 73 letech na cestě z dovolené ve Francii začal mít herec nesnesitelné bolesti v podbřišku. Lékaři diagnostikovali výduť aorty, což si žádalo okamžitý chirurgický zákrok. Během operace však došlo ke komplikacím a herec se ocitl v kritickém stavu, přičemž následovala klinická smrt. Svůj zážitek tehdy popsal pro AhaOnline takto: „Ze tmy se náhle vynořil obraz rybáře s loďkou, který dostal táta ve třicátých letech od kamaráda. Visel mi doma.“
„Já v tom obrazu najednou byl a něco mě nutilo, abych do loďky skočil. Jenže mé tělo bylo úplně nehmotné, bez kostí. Loďka projela, proud řeky mi nedovolil, abych se potopil. Voda se ani nehnula. Pak jsem spatřil bílou zář, z níž jsem cítil nekonečné blaho. Řekl jsem si, že pokud je to smrt, tak je příjemná. Nějaká síla mě ale tenkrát stáhla zpět do života.“ Jiří Holý nakonec zemřel 11. listopadu 2009 ve věku 86 let na zápal plic.
