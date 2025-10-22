Herečka Jennifer Aniston se nikdy nestala matkou. Mnozí ji označují za sobeckou workoholičku. Pravda je však úplně někde jinde.
Jennifer Aniston je jednou z nejkrásnějších světových hereček, jak uznává i redakce Osobnosti.cz. S věkem zraje jako víno a i 4 roky před šedesátkou vypadá fantasticky. Pravdou však je, že se najdou i některé závistivé jazyky, které její dokonalý vzhled podmiňují tomu, že herečka nikdy neměla děti. Nezničila si postavu, měla čas sama pro sebe, a tak podobně. Ovšem teď se možná všichni tito lidé chytí za nos. Herečka přiznala, že se o dítě pokoušela roky, ale nebylo jí přáno. Uvedla také důvod, proč se nikdy nerozhodla pro adopci jako spousta jejích kolegyň.
Snažila se 20 let
Jennifer Aniston jako herečka a žena bývající neustále na očích veřejnosti si je dobře vědoma neustálých spekulací o jejím těhotenství a mateřství. Hvězda seriálu Přátelé nyní uvedla věci na pravou míru a otevřeně promluvila o nespravedlivých komentářích, pokud jde o založení rodiny. Navzdory tomu, že je označována za „sobeckou workoholičku“ kvůli tomu, že nemá děti, Aniston přiznala, že ve skutečnosti strávila 20 let snahou o založení rodiny. V soukromí.
V rozhovoru pro Harper’s Bazaar herečka otevřeně řekla: „Neznali můj příběh ani to, čím jsem si procházela posledních 20 let, když jsem se snažila založit rodinu, protože nemluvím o svých zdravotních problémech. To nikoho nezajímá. Ale dojdete do bodu, kdy už to nemůžete poslouchat, to vyprávění o tom, jak nemám děti ani rodinu, protože jsem sobecká workoholička. Dotýká se mě to, jsem jen lidská bytost. Všichni jsme lidské bytosti. Proto jsem si říkala: ‚Co to sakra je?‘“
Proč odmítla adopci?
Hollywood je plný hvězd, které se rozhodly pro adopci, ať už z důvodu, že samy nemohly mít děti, nebo chtěly jen pomoci dítěti v tísni. Proto je kromě toho všeho Aniston často terčem útočných komentářů, které se dotazují, proč také neadoptovala, když tolik toužila po dítěti a nezadařilo se ani pomocí umělého oplodnění.
V novém dílu podcastu Armchair Expert tak odpověděla celému světu, proč nikdy neadoptovala. „Nechci adoptovat. Chci svou vlastní DNA v malém človíčku. To je jediný způsob. Ať už jsem sobec, nebo nejsem, chtěla jsem to prostě takhle,“ řekla otevřeně herečka. Přestože však její touha po dítěti a vlastní rodině nikdy nebyla naplněna, cítí se šťastná. O tématu svobodných a bezdětných žen se rozpovídala už v roce 2016, kdy napsala esej Fed Up (Otrávená), v níž bylo cílem uvědomit si, že ženy se mohou cítit kompletní s partnerem i bez něj, s dítětem i bez dítěte.
Zdroj: Autorský text, Harper’s Bazaar, podcast ArmchairExpert, Instagram Complex