Karel Gott by byl na své dcery velice pyšný. Na některé však více než na jiné. První dvě tajil před veřejností i vlastní matkou.
Karel Gott za svůj život zplodil celkem čtyři dcery, které jsou veřejnosti dobře známé. První dvě však byly dlouhou dobu zdařile utajovány, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Už jejich početí bylo obrovským tajemstvím, o kterém dokonce několik měsíců nevěděl ani sám mistr.
Dominika Gottová
Maminka Karla Gotta měla jedno jediné velké přání – aby z ní její syn konečně udělal babičku. Stále mu připomínala, že by se měl oženit a založit rodinu, jenže nevěděla, že už dávno babičkou je. Karel Gott i její muž před ní tajili, že se zpěvák konečně stal otcem. Jenže okolnosti nebyly tak úplně podle jejího přání, proto se společně rozhodli, že si tuto informaci nechají pro sebe.
První dceru Dominiku měl Karel Gott s tanečnicí Antonií Zacpalovou. Neměl vůbec tušení, že po jedné společně strávené noci Antonie otěhotněla a čeká jeho dítě. To, že je otcem, se dozvěděl až v den Dominičina narození. Tehdy to považoval za velkou zradu, nicméně se k situaci postavil zodpovědně a dceru i její matku finančně podporoval. Dominika dnes žije s Timem Tolkkim, finským zpěvákem, ve Finsku. Je považována za Gottovu nejproblematičtější dceru. Je předmětem médií převážně kvůli svým problémům s alkoholem, v manželství, s prací a také jejího nárokování si dědictví po svém zesnulém otci.
Lucie Gottová
Druhorozená dcera Lucie je přesným opakem své nevlastní sestry. Její maminkou je velká fanynka Karla Gotta Iveta Kolářová, která se zachovala podobně jako Antonie. Informaci o svém těhotenství zpěvákovi oznámila až 2 měsíce před porodem. Další zrada! Tentokrát však mistr pochyboval o otcovství, jenže dcera podobu se svým tatínkem nezapře. Lucie se na rozdíl od Dominiky straní médií a snaží se žít si svůj vlastní život. Má tři syny a je podruhé vdaná. Mezi ní a vdovou po Karlu Gottovi, Ivanou Gottovu, panují idylické vztahy. Dodnes ji finančně podporuje.
Charlotte Ella Gottová
Jediná žena, která Karla Gotta okouzlila natolik, že s ní stanul před oltářem, je Ivana Gottová. S tou zplodil Charlotte Ellu Gottovou, která si na rozdíl od Dominiky a Lucie užívala pozornost a lásku svého otce naplno. Měla totiž to štěstí, že patřila do úplné rodiny a žila se svým otcem v jedné domácnosti. Letos v dubnu oslavila 19. narozeniny a jako jediná jde ve šlépějích svého tatínka. Dokonce společně nazpívali duet Srdce nehasnou, který dojme k slzám nejednoho posluchače. Také nazpívali písničky k pohádkám Když draka bolí hlava a Anděl Páně 2, kde si vyzkoušela i práci herečky. Ze všech dcer je Charlotte Ella svému tatínkovi nejvíce podobná.
Nelly Sofie Gottová
Sedmnáctiletou Nelly Sofii Gottová, mladší sestru Charlotte Elly, měl zpěvák taktéž se svou manželkou Ivanou Gottovou. Letos jí bylo 17 let a stejně jako její sestra je i ona velmi talentovaná. Ovšem ta se rozhodla spíše pro tanec. I ona si zkusila stát před kamerou a na svém kontě má již několik filmových projektů po boku své starší sestry.
