Jean-Paul Belmondo měl charisma a energie skutečně na rozdávání. Bohužel, v lásce mu to příliš štěstí nepřineslo.
Charisma Jeana-Paula Belmonda mu získalo mnoho krásných žen a také přízeň spousty fanynek, a to nejen v jeho rodné Francii, ale po celém světě, jak naší redakci Osobnosti.cz neuniklo. Dalo by se předpokládat, že pro takového fešáka nebude těžké najít si životní partnerku, ale ve skutečnosti zažíval Belmondo nejedno trápení s láskou. V životě ho navíc zasáhla krutá rána osudu.
Užíval si zájem žen
Jean-Paul Belmondo, přezdívaný Bébel, měl na svém kontě nespočet výrazných rolí, díky kterým se zapsal do povědomí mnoha fanynek. Často hrál muže pohybující se na hraně zákona, dobrodruhy, komediální postavy, ale i ty vážné. Bravurně přenesl své charisma do každé své role, což z něj dělalo jedinečného herce, jenž zůstane v srdci mnoha diváků už navždy.
Především u žen si získal obrovskou přízeň. I když to nebyl prvoplánový krasavec a někteří o něm dokonce tvrdili, že je tak ošklivý, až je hezký, charisma mu rozhodně nešlo upřít. O tom věděly své i jeho partnerky, kterých nebylo zrovna málo. Bohužel, miláček Francie měl ale s láskou celkem trable. Jeho první ženou se stala tanečnice Elodie Constantin, kterou pojmul za manželku v roce 1959. Spolu měli dvě dcery, Patricii a Florence, a syna Paula.
Patricie se rozhodla jít ve šlépějích svého otce, ovšem místo herectví si zvolila scenáristiku. Její rozjetou kariéru ale předčasně ukončil rok 1994. Její byt v ulici Rue de Rennes zachvátil požár a Patricie se z plamenů bohužel už nedostala. Ve věku nedožitých 40 let zemřela. S něčím takovým se herec nikdy nevyrovnal.
Manželství bohužel nevydrželo a po 9 letech se rozpadlo. Přispěl k tomu obdiv mnoha fanynek, který si Belmondo bezpochyby užíval. Navíc se při natáčení Muže z Hongkongu zamiloval do herecké kolegyně Ursuly Andress. Kvůli ní svou manželku opustil. Nebyl to však jen románek, s Ursulou byl herec dalších 5 let. Ovšem i v tomto případě zájem jiných žen vztah ukončil. Hereččina žárlivost k tomu přispěla.
Manželství ohrozila zlatokopka
Další ženou, která neodolala Belmondovu kouzlu, byla italská herečka Laura Antonelli. Tady to byla skutečně divočina, jejich výrazné povahy do sebe často narážely a vztah po pár letech skončil. Možná je to ale dobře, později byla Antonelli obviněna z obchodu s drogami. Bébel podruhé vkročil do manželství s Natty Tardivel, kterou potkal ve svých 56 letech, když jí bylo pouhých 24 let.
Nikdo jim nepředpovídal společnou budoucnost, ale dvojice všechny překvapila. Natty byla herci velkou oporou v těžkých chvílích, kdy jej například postihla mrtvice a 6 dní byl v kritickém stavu. V roce 2002 se vzali a o rok později se jim narodila dcera. Jenže milovník žen zůstal Bébel i v pokročilém věku, a tak se stalo v roce 2008, že došlo k rozvodu. Manželství ohrozila o několik let mladší modelka Barbara Gandolfi, která však byla s hercem jen kvůli penězům. Na to přišel až v době, kdy jeho manželství bylo ztraceno. Od rozchodu s modelkou až do své smrti v roce 2021 se po jeho boku neobjevovala žádná žena.
