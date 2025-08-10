Herečka Jana Šulcová zažila mnoho úspěchů i bolestí, rozpad manželství, závislosti i těžká nemoc ji poznamenaly. Dnes na ni vzpomíná nejen veřejnost, ale především její dcera Rozálie, která se navzdory těžké minulosti rozhodla rodinu znovu spojit skrze divadlo.
Jana Šulcová byla ve své době ikonou krásy i hereckého talentu. Se svým mužem Oldřichem Víznerem tvořili na pohled ideální pár. Avšak zatímco ona zářila v televizi a filmech, on v sobě nesl tichý stín méněcennosti, který později proměnil ve zradu. Když se ukázalo, že byl Janě opakovaně nevěrný, její svět se zhroutil. I přes dvě společné dcery jejich manželství nevydrželo. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co se stalo s dcerou Rozálií Víznerovou.
Divadlo jako lék
Po smrti maminky Rozálie otevřeně promluvila o tom, jak složité a zároveň výjimečné bylo vyrůstat v herecké rodině poznamenané rozchodem. A právě z těchto emocí vznikla Agentura Famílie, malý rodinný divadelní projekt, který měl původně jen pomoci mamince k dalším rolím. Ale stal se z něj silný symbol.
Rozálie do projektu přizvala nejen svoji maminku, ale i macechu, herečku Vendulu Křížovou, kterou si Oldřich Vízner našel několik let po rozvodu, uvádí Aha. Může se to zdát jako podivné spojení, ale překvapivě funkční. Namísto nenávisti a odmítnutí totiž mezi nimi panuje pochopení a spolupráce. Rozálie pro Aha! řekla, že prý spolu na otce nadávaly. A byly dobrými kamarádkami.
„Prezentovalo se to bohužel tak, že jsem Janě přebrala manžela, ale tak to není. Mezi námi dvěma měl Olda ještě jedno manželství. My jsme se s Janou poznaly už hodně dávno, točily jsme spolu pohádku. Až posléze jsme se začaly díky tomu přátelit, že v našem životě hrál hlavní roli ten stejný muž. Na to konto jsme spolu začaly komunikovat, spřátelily jsme se,“ vysvětlila Křížová pro Expres.
Rozálie jako most mezi generacemi
Zatímco Jana Šulcová odešla v roce 2023 náhle a bez varování, Rozálie o to více cítí odpovědnost pokračovat v její lidské i umělecké stopě. Agentura Famílie stále funguje a snaží se přinášet co dva roky nové představení. Rozálie nestojí o bulvární slávu, na večírcích se téměř neobjevuje. Raději tvoří, organizuje, propojuje lidi a dává divadlu duši. V soukromí je spíš introvertkou, na jevišti a v zákulisí ale kvete.
A co je důležité, Rozálie nevnímá svou rodinu jako rozbitou, ale jako vrstvenou a mnohovrstevnatou. Jsou v ní křivdy, smíření, nové začátky i společná bolest. Její vlastní vztahy s Vendulou Křížovou dokazují, že i komplikované příběhy se dají přepsat s respektem a otevřeností.
Zdroj: Autorský text, Aha!, Expres, Agentura Familie