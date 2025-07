Michal Suchánek provdal dceru Bereniku. Fotografie z tajné svatby nakonec zveřejnila na sociálních sítích, aby předběhla bulvár.

Dcera Michala Suchánka, Berenika Suchánková, se předminulý víkend tajně vdala. Informovala o tom na sociálních sítích, kde také zmínila, proč se rozhodla o tak brzké odhalení. Stejně tak uvedla, že ona i její manžel budou používat zcela nové příjmení, které ani jeden z nich ještě nenosil. V redakci Osobnosti jsme zjistili, proč tomu tak je.

Berenika Suchánková je vdanou paní

Dcera Michala Suchánka a hvězda seriálu ZOO z Primy, Berenika, se v pátek 20. června tajně vdala. O tom, že je herečka zasnoubená, se vědělo, nicméně svatba se stále zdála v nedohlednu. Všechny tak Berenika překvapila, když na svůj Instagram vložila fotografie ze svatby. K nim také napsala vysvětlení, proč si svůj velký den chtěla nechat ještě chvíli pro sebe, ale byla donucena vdavky odhalit dříve, než plánovala.

„Budu upřímná. Momenty po krásném milníku mého života jsem si chtěla nechat chvilku v soukromí se svým manželem, rodinou a přáteli. Bohužel jsem byla dotlačena k tomu, že soupeřím o čas s bulvárem, abych to byla JÁ, kdo takovou novinu zveřejní první. Nehledě na to, že si říkám přesně to, co pak vidím v diskuzích: ‚Koho to zajímá?‘“ napsala na sociální sítě Berenika.

Berenika byla přes rok zasnoubená se svým přítelem Radkem, dokonce proběhla i rozlučka se svobodou v Budapešti. Teď konečně došlo i na to velké ANO, které si řekli ve Volmanově vile v Čelákovicích.

Příjmení, které nenosil ani jeden z nich

Vysvětlila také, že s manželem přijali nové příjmení, které ještě ani jeden z nich nenosil. „Proč jsme se rozhodli pro příjmení Šrettr? Čestmír Šrettr je tatínek mojí maminky a byl by můj dědeček. Muž s velkým M — malíř, grafik a ředitel Východočeské galerie v Pardubicích. Byl to čestný chlap, kterého nezkřivil ani režim, naopak. Byl milující manžel, který za svojí osudovou láskou odešel pár měsíců po ní. Psát o něm bych mohla dlouho,“ dodala.

Napjaté vztahy v rodině

Berenika přijala příjmení svého dědečka ze strany své maminky, nicméně druhý dědeček, otec Michala Suchánka, slavný sportovní komentátor Jaroslav Suchánek, se svatby nezúčastnil. Údajně za to mohou napjaté vztahy právě s Michalem Suchánkem, s nímž se neviděl už přes dva roky.

„Rodina mi nedala, co jsem potřeboval. Je to velmi citlivá, osobní věc, ale řekněme, že pocházím z citově velmi chudých poměrů. A protože jsem z citově chudých poměrů, máme v mé vlastní rodině takové vztahy, jaké máme. Děti i ve svém věku mi říkají tatínku,“ přiznal Michal Suchánek v podcastu Čestmíra Strakatého.

