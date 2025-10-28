Bývalí manželé zase spolu. Alespoň tedy před kamerou. Miroslav Etzler a Vilma Cibulková se sešli na natáčení seriálu Polabí.
Když se tvoří romantické vztahy v herecké branži, a pak se stane, že se páry rozpadnou, pro některé může být velmi těžké vedle sebe existovat, nebo dokonce spolupracovat na stejných projektech, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Herečka Vilma Cibulková a herec Miroslav Etzler však dokazují, že je možné postavit se po letech společně před jednu kameru.
Žádné drama během natáčení
Nový seriál Polabí opět spojil dva bývalé partnery, herečku Vilmu Cibulkovou a herce Miroslava Etzlera. Divák se snaží z obrazovky vyčíst, zdali se na natáčení koná nějaké drama, či jsou už staré křivdy zažehnány, ale oba jsou profesionály každým coulem a své role ztvárňují tak přesvědčivě, že se žádné drama nekoná. Přestože mezi nimi může panovat ještě lehké napětí, jejich společná minulost jim nijak nebrání setkat se po letech na jednom place. Ovšem o přátelství tady dle Etzlerových slov zřejmě nemůže být řeč.
„Mezi sebou odříkáme věty, co máme ve scénáři, a tím to končí. Mimo napsané dialogy se rozhodně nebavíme a na kafe spolu taky nechodíme. Určitě jsem o tom přemýšlel, protože jsem nechtěl, aby na place vznikaly nějaké zbytečné nepříjemnosti. Ale jsme od sebe víc než 12 let, mě je 60, jí 62. A ona je profík a já jsem profík,“ uzavřel herec v rozhovoru pro deník Blesk.
Ovšem zdá se, že vztah je mezi nimi mnohem vřelejší, než by dle hercových slov mohlo vyznít. V rozhovoru pro iDNES se totiž k situaci vyjádřila i sama herečka. Ta se rozpovídala o 7letém synkovi Miroslava Etzlera, Samuelovi, kterého má s partnerkou Helenou Bartalošovou. „Jsme velcí přátelé. Já se vždycky těším na natáčení, když ho Mireček přinese. On je vskutku po něm hyperaktivní. Přiběhne na plac a hodinu předtím jsme hráli bojové hry, na schovávanou a kreslili jsme si. Sedli jsme si,“ uvedla Cibulková.
Kvůli Cibulkové opustil Bydžovskou
V minulosti byl Miroslav Etzler ženatý s herečkou Zuzanou Bydžovskou, s níž má syna Christiana. Jenže nastala situace, kdy se zamiloval do své herecké kolegyně, Vilmy Cibulkové, kvůli které byl ochotný rodinu opustit. Bydžovská ani jeho syn mu to nikdy neodpustili. Vztahy mezi nimi zůstávají i dnes velmi napjaté.
Ovšem i Cibulkovou, s níž tvořil pár zhruba 13 let, opustil kvůli jiné ženě. Během natáčení seriálu Cesty domů prožil románek s o 25 let mladší hereckou kolegyní Radkou Pavlovčinovou. S tou ale vztah neměl dlouhého trvání. To však Cibulkovou nezajímalo, herci sbalila kufry a vyhodila ho z domu. Konec jejich manželství tak byl velmi dramatický, až je s podivem, že spolu dnes dokážou pracovat na jednom projektu.
