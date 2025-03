Před dvěma lety se zúčastnil populární soutěže Survivor. Od té doby se Petr Havránek není schopen dostat na svoji zdravou váhu.

Petr Havránek bojuje se svou váhou. Po rychlém zhubnutí během reality show Survivor u něj zapůsobil jojo efekt a stále se nemůže dostat ke své optimální váze a hůř se mu nabírá svalová hmota. V redakci Osobnosti.cz jsme si však všimli, že se nestyděl a se svými fanoušky se podělil o ne příliš lichotivou fotografii, kterou by si na „dokonalé“ sociální sítě troufnul dát jen málokdo.

Tělo si začalo všechno ukládat do zásob

Petra Havránka alias Pítra znají diváci z reality show Love Island a také Survivoru, kde soutěžil v roce 2023. Tato fyzicky neuvěřitelně náročná soutěž si na jeho těle vybrala svou daň. S jejími následky se totiž potýká dodnes. Jak uvedl deník Blesk, v průběhu soutěže během pouhých šesti týdnů shodil 16 kilogramů a domů se vrátil jako kost a kůže. Kila sice rychle začal nabírat zpátky, ale dostavil se opačný efekt – tloustnutí.

Tělo si všechny přijaté kalorie začalo ve strachu z hladu ukládat do zásob a ukázalo se, že drastické diety mohou opravdu vést k jojo efektu a mnohem větší práci k tomu, abyste si udrželi zdravou váhu. „Rok 2024 byl pro mě pracovně extrémně úspěšnej, nicméně dlouhé hodiny u počítače, přejídání a málo spánku si vybraly svojí daň.. když jsem si na začátku roku stoupl na váhu, vyskočilo tam číslo 106,“ svěřil se na instagramu a připojil fotografii, na které je vidět, že má opravdu pár kilo navíc. A na takovou postavu u sebe není zvyklý.

Letos se chce dostat na svou zdravou váhu

Tak si řekl dost! A letos se pouští do hubnutí. Jeho cílová hmotnost je 85 kilo: „2025 pro mě bude tedy rok, kdy se budu učit, jak jet stejný bomby, aniž bych tomu musel podřizovat svoje zdraví a vzhled… Mířím na 85kg, ale hlavně na to se cítit zdravě a silně. Takže pokud máte stejný problém, join me on this mission. Sám jsem zvědavěj, jaký progres a za jak dlouho se povede,“ vybídnul fanoušky, aby se také zapojili do zdravého hubnutí.

„Je skvělé, že jsi šel s kůží na trh, a to doslova. Držím palce, ať se ve svém těle cítíš dobře, ať vypadá jakkoliv,“ ocenila jedna z fanynek stejně jako řada dalších fakt, že se Pítr nebojí ukázat nedokonalost a zobrazuje realitu taková, jaká je. A že to myslí opravdu vážně, potvrdil už v dalším příspěvku, kde ukázal záběry ze zasněženého svahu na Dolní Moravě, kam si vyrazil na snowboard s partnerkou Gabrielou Gášpárovou.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Instagram Petra Havránka