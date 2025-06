Místo modelky se stala herečkou. Podívejte se, jak vypadala Anna Geislerová na počátku své kariéry.

Herečka Anna Geislerová se v mládí snažila dostat na přehlídková mola. I přesto, že splňovala podmínky a měla čím zaujmout, prorazit se jí nepodařilo. Nyní jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, že se na sociálních sítích podělila o snímek z této doby, když jí bylo pouhých patnáct let.

Herectví jí šlo na první dobrou

Anna Geislerová, známá také jako „Aňa“ Geislerová, se oslovovanou herečkou stala v roce 1991 po filmu Requiem pro panenku. Díky svým hereckým výkonům si později sáhla i na několik sošek Českého lva. Kromě herecké kariéry si ale Anna Geislerová vyzkoušela i psaní či profesi modelky. Tou se konec konců chtěla stát v podstatě „od dětství“.

Kamkoliv Anna Geislerová vejde, tam poutá pozornost. Tzv. módní policie ji přitom neustále chválí, hereččin styl je oceňovaný. Na festivalech, premiérách i dalších příležitostech sbírá jen samé kladné body. Aňa zkrátka ví, co jí sluší. I přesto, že patří mezi nejlépe oblékané české herečky, jak sama poznamenává pro web IDnes, styl její dcery Stelly jí uniká. Ale zpět k Aně jako modelce.

V modelingu se jí prorazit nepodařilo

V patnácti letech měla mladá Anna Geislerová jasno – chtěla se stát modelkou! Kvůli splnění svého snu se přitom nebála odcestovat do italského Milána, kde se několik měsíců snažila zaujmout ty správné lidi. Leč štěstí se jí v danou chvíli vyhýbalo, a tak se nakonec vrátila zpátky do České republiky. A právě z tohoto období nedávno herečka sdílela fotografii.

Na fotce je zachycená patnáctiletá Aňa v hotelu InterContinental, kde se konal casting Elite. Jde přitom o poměrně prestižní soutěž, neboť Elite Model Look hledá talenty po celém světě, a to už od roku 1983, jak uvádí stránky Elle. Nové modelky musí splňovat hned několik podmínek, například musí být více jak 170 centimetrů vysoké. Ale přestože se jí modelingová kariéra nezdařila, rozhodně toho nelituje. „Nebylo to pro mě velké období, asi na úrovni školy v přírodě. Rychle jsem pochopila, že ambice v tomto oboru nemám, že mě to neuspokojuje,“ prozradila Expresu.

Zdroje: Autorský text, IDnes, Elle, ČSFD, Expres