Z Jany Paulové by si každý z nás měl vzít příklad. Ve svém věku účinkuje v mnoha projektech a ještě stíhá cestovat po světě.

Jedna z předních českých hereček Jana Paulová letos oslavila krásné 70. narozeniny. Takový věk by jí rozhodně nikdo netipoval, ani to, že už má několik let nárok na důchod. Vypadá skvěle a stále je součástí mnoha televizních i divadelních projektů. Dokonce neváhala přijmout nabídku do StarDance, kde se protančila až do šestého kola soutěže. Na Osobnosti.cz jsme ale pokusili odpovědět na otázku, jestli to dělá to všechno pro lásku k řemeslu, nebo proto, že jí důchod nestačí.

V důchodu neví, kam dřív skočit

Jana Paulová se už jednou nechala slyšet, že její povaha jí prostě nedovolí jen tak sedět a nic nedělat. Její pracovní vytíženost tak souvisí především s její láskou k práci. Vídat ji můžete v seriálu Jedna rodina, občas se ukázala v Ordinaci v růžové zahradě, v Divadle Kalich účinkuje v neuvěřitelných 6 komediích, má za sebou již zmíněné StarDance a v neposlední řadě se ujala dočasného komentování pořadu Prostřeno! za nemocnou Janu Bouškovou. To všechno v 70 letech.

Přestože by však v práci pokračovala, i kdyby pobírala vysoký důchod, pravdou je, že jedním z důvodů, proč stále pracuje, je nízká penze. Přiznává, že s pouhým důchodem by nevyžila a musí se zkrátka otáčet. „Co zaplatím na důchodovém pojištění, to vlastně dostanu od státu. Takže nula od nuly pojde. Penze je tak velká, že musím hrát pořád v divadle. Což mi ale nevadí, protože mě ta práce stále baví,“ uvedla na pravou míru pro Expres.

Stíhá rodinu i dobrodružství

A co dělá, když zrovna nepracuje? Volný čas vyplní do poslední vteřiny tím, co miluje nejvíce, a to je především její rodina a cestování. To jde v ruku v ruce, protože obě její dcery – jak Adéla, tak Anežka – vyletěly do světa, kde se usadily, a herečka se je snaží často navštěvovat. Starší Adéla zakotvila v Indii, kam se dokonce jeden čas Jana Paulová chtěla odstěhovat, a Anežka na Normanských ostrovech, kam se přistěhovala se svým britským manželem.

Když zrovna není na návštěvě u svých dcer, věnuje se také svému manželovi Milanu Svobodovi, s nímž za chvíli oslaví zlatou svatbu. V rozhovoru pro Marianne uvedla recept na šťastné manželství. „Mám úžasného manžela, kterého zbožňuju a pořád mi připadá nejzajímavější ze všech mužů, které jsem kdy potkala. Nemám důvod, proč bych odcházela. Potkala jsem skvělého, tolerantního a milující partnera.“

Paulová dodává, že je důležité mít ve vztahu prostor pro své zájmy. „On mě nechává žít a radovat se z věcí, které mě baví. Já mu pak o nich nadšeně vyprávím a on zase žije věcmi, které těší jeho, a tím zase obohacuje mě. Tím pádem se ty naše světy násobí,“ dodala herečka. Jana Paulová miluje cestování a je skutečně dobrodruh každým coulem. Navštívila už Nepál, Thajsko, Indonésii nebo Spojené státy či Mexiko.

Zdroj: Autorský text, CNN Prima News, Expres, iDNES, Marianne