Jaroslava Obermaierová je česká herečka, kterou zná určitě každý, napříč generacemi. Před několika lety se rozhodla, že opustí Prahu a odstěhovala se na chalupu na Benešovsku.

Chalupu, kterou nyní považuje Jaroslava Obermaierová za svůj domov, postavil její prastrýc už v roce 1905. A jistě si dovedete představit, jak taková budova vypadala, když ji herečka zdědila. V podstatě to byla ruina, do které nebyla zavedena voda. Topilo se uhlím v běžných kamnech. Aby byla chalupa obyvatelná, musela ji Jaroslava Obermaierová nechat kompletně zrekonstruovat. Přestavba byla náročná a trvala několik let. Dnes v ní ale herečka spokojeně žije natrvalo, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

Jak vypadá interiér hereččina domova

Obermaierová původně bydlela se synem v Praze, konkrétně v bytě na Žižkově, ale přesto jezdili na chalupu, kdykoli to šlo. Když ale rekonstrukce dospěla k úspěšnému konci a přišel ten pravý čas, herečka se synem se do chalupy nastěhovala natrvalo. Ta se stala jejich novým domovem. Syn Jaroslavy Obermaierové se narodil postižený a pobírá invalidní důchod. Vzájemně se o sebe starají, herečka na syna nemovitost přepsala a učí ho, jak správně hospodařit, až tu bude jednou sám.

Interiér chalupy je tvořen především vybavením ze dřeva a dalších přírodních materiálů. V přízemí se nachází velká, moderně zařízená kuchyně. Hned vedle má matka se synem obývací pokoj s kachlovými kamny a ještě je v přízemí koupelna. Ložnicím bylo vyhrazeno patro. Část chalupy Jaroslavy Obermaierové můžete vidět i na přiloženém videozáznamu.

Žádné válení doma, je stále v jednom kole

I když už je Obermaierová roky v důchodu, pořád pracuje, hlavně tedy proto, že se svým důchodem by měla problém vyžít. Herečka byla v mládí vdaná, s manželem počala právě syna Jaroslava, který s ní dodnes žije. Jenže vztah to nebyl právě ideální, její muž pil, dělal dluhy a měl ji i fyzicky napadat, proto se s ním po roce rozvedla. Pro Blesk přiznala, že rozvod byl nejšťastnějším dnem jejího života.

Po pracovní stránce si nikdy nemohla herečka na nic stěžovat. Kdysi patřila k nejkrásnějším tvářím našich televizních obrazovek. Tudíž byla obsazována velmi často. Starší generace si ji určitě pamatuje jako druhou manželku majora Zemana. V současnosti si ji spíš diváci spojují s postavou Vilmy Nyklové z nekonečného seriálu Ulice.

Jaroslavu Obermaierovou příští rok čeká osmdesátka, ale přesto je plná elánu. Dokonce se zúčastnila demonstrace za mír, kde se ostře vyjádřila proti Ukrajině. Údajně proto, že Ukrajinci vraždili ruské děti, jak v Luhanské, tak i v Doněcké oblasti, kde žije silná ruskojazyčná menšina. Vyjádření Jaroslavy Obermaierové vzbudilo mezi lidmi pořádný rozruch.

Zdroje: Autorský text, CNNPrimaNews, AhaOnline, PrimaŽeny, Blesk