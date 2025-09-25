Nemanželská dcera Ladislava Mrkvičky se jako jediná z jeho dětí vydala na hereckou dráhu. Kromě divadla a dabingu ji diváci mohli vidět také v řadě známých seriálů.
Ladislav Mrkvička po sobě nezanechal jen řadu nezapomenutelných rolí, ale také pět dětí, včetně dvou nemanželských. I k těm se však vždy hrdě hlásil a nevlastní sourozenci jsou všichni v kontaktu dodnes. Jedinou dceru Kristýnu Průchovou si herec také „pořídil“ v mimomanželském vztahu, když jeho první žena očekávala narození společného syna Jakuba. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jakým směrem se ubíral její život.
Jediná dcera se potatila
Týna Průchová se jako jediná z jeho dětí vydala v tatínkových šlépějích. Vystudovala činoherní herectví na pražské DAMU. Po absolvování se etablovala na pražské i mimopražské divadelní scéně. Několik let byla členkou uměleckého souboru Klicperova divadla v Hradci Králové a hostuje také v několika pražských divadlech. Věnuje se rovněž dabingu a neznámá není ani televizním divákům. Ti ji mohli vidět třeba v seriálu Ohnivý kuře, ve Specialistech nebo v seriálu Dáma a král.
Sama už je několik let vdaná za hereckého kolegu Matěje Anděla, se kterým má dvě dcery. Přiznala, že momentálně má období, kdy neví, kam dřív skočit, a je tak vděčná i za pomoc své maminky. „Bez mojí maminky, která naštěstí bydlí kousek od nás, bychom se ale neobešli. Veškerý čas mi teď zabírá práce a rodina, moc jiné zájmy nestíhám, čas pro sebe nemám žádný, ale vím, že to zase přijde. Teď se snažím si děti co nejvíc užívat,“ svěřila se v nedávném rozhovoru pro web Kultura 21.
Vnoučat si Mrkvička bohužel moc neužil
Její tatínek si vnoučat bohužel dlouho neužil. Před pěti lety se mu stalo osudným onemocnění covidem. Tou dobou byla Týna zrovna těhotná s druhou dcerou. „Jedinou útěchou je, že se to všechno stalo tak rychle a nečekaně. Protože táta se moc bál nedůstojnosti stáří. Umřeli mu už téměř všichni kamarádi, říkal, že už nemá s kým jít na víno nebo s kým si dát doutník,“ svěřila se deníku Blesk s tím, že Ladislav Mrkvička i přes vysoké horečky odmítal jít do nemocnice.
Dnes by však byl jistě rád, že všechny jeho děti, které zplodil se čtyřmi ženami, jsou v pravidelném kontaktu. „Bratry mám čtyři, jsem druhá nejmladší. Scházíme se všichni. Nejstarší brácha Tomáš žije v Belgii. Má dvě už dospělé dcery a snaží se aspoň jednou za čas přijet, abychom se viděli. A ostatní bráchové jsou taky světoběžníci, hodně cestují. S Jankem máme stejně staré děti, takže jsme nejvíc ve spojení a vídáme se i s celými rodinami,“ popsala Týna Průchová, jaké dobré sourozenecké vztahy mezi sebou mají.
Zdroj: Autorský text, ČSFD, Wikipedia, Instagram-TýnaPrůchová, Kultura21, Blesk