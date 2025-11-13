Syn Hynka Čermáka chtěl být původně pilotem, nakonec se vydal ve šlépějích svých rodičů a jeho hvězda stoupá v oboru herectví.
Jablko nepadá daleko od stromu, to je rčení, které dokonale padne na Hynka Čermáka a jeho syna Bořivoje, kterého má herec se svou bývalou partnerkou, herečkou Danielou Choděrovou. Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, z Bořivoje vyrostl mladý muž, jenž po svém tatínkovi podědil nejen herecké nadání, ale i pověstné charisma.
Chtěl být pilotem
Bořivoj Čermák se narodil do herecké rodiny a rozhodl se jít ve šlépějích svých rodičů. Život s rodiči herci jej rozhodně nijak neodradil od řemesla, naopak by rád, aby se příjmení Čermák z branže neztratilo. A tak se stalo, že z Bořivoje je divadelní a filmový herec, který má na svém kontě již mnoho úspěchů. Přestože původně laškoval s myšlenkou, že se hercem nakonec nestane a raději by si budoval kariéru coby pilot letadel, zjistil, že k tomu je potřeba víc než láska k létání. Jelikož se neučil příliš dobře a v matematice, která je v tomto oboru zásadní, rozhodně nevynikal, rozhodl se pro plán B a je z něj herec po rodičích.
Bořek stál poprvé před kamerou už ve svých 7 letech v televizním snímku Anděl, následně se coby dětský herec objevil v mnoha filmech a seriálech, například v Líbánkách, Occamově břitvě, Revivalu Dukátové skále nebo Tannbachovi II. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a později se začal věnovat i režii. Jeho debutem je pohádka Tučňáci na arše divadla Studio G z roku 2020. Po ukončení studia rolí Begbieho v inscenaci Trainspotting nastoupil do angažmá v divadle Mír, s nímž už roky spolupracoval. Členem hereckého souboru je od roku 2022.
Sen zahrát si s tatínkem
Bořivoj již několikrát uvedl, že se svým otcem má krásný vztah a rád by si jednou splnil sen si společně s ním zahrát v divadle. Ten se mu nedávno splnil. V Divadle Bez zábradlí hrají ve hře Koza aneb Kdo je Sylvie?. A jak se mu s otcem hrálo? Příbuzenský vztah dokázali oddělit a plně se soustředit na práci.
„To byl jeden z důvodů, proč jsme s tátou dlouho dumali, jestli do toho půjdeme, nebo ne, protože nám to mohlo taky hodně uškodit. Mám spoustu kamarádů, kteří pracují u svých tatínků ve firmách, a vím, že tam ty vztahy nejsou úplně nejlepší. Proto jsme věděli, že my to oddělit musíme,“ přiznal Bořek v rozhovoru pro Blesk. Bořivoj se nyní usadil v Ostravě, kde má nejen práci, ale i přítelkyni, herečku Annu Marii Kupcovou, s níž je už dlouhých 5 let.
Zdroj: Autorský text, Blesk, ČSFD, Instagram Bořivoje Čermáka