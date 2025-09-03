Jana Maláčová se toho nebojí a vyrazila na sociální sítě se svou předvolební kampaní. Zapojila i globální fenomén Labubu.
Jana Maláčová, předsedkyně mimoparlamentní politické strany SOCDEM (Sociální demokracie) rozjela svou předvolební kampaň skutečně bizarně. Pokud chtějí politici oslovit i mladší generace a přimět je jít k volbám, musí mluvit jejich řečí. To znamená být aktivní na sociálních sítích a také znát nejnovější trendy, které zrovna frčí. Na Osobnosti.cz soudíme, že Maláčová se rozhodla tento úkol splnit.
ASMR a předvolební hesla
Co si budeme povídat, videa Jany Maláčové na sociálních sítích rozhodně zaujala. Ale teď je otázka, zdali budou mít kýžený efekt, nebo odradí i voliče, kteří Maláčové původně chtěli dát hlas. Ono totiž když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. A to zřejmě platí i v případě Maláčové a jejích videí na sociálních sítích.
Nejdříve začala sdílet krátké klipy, kde se snaží „sexy“ hlasem šeptat předvolební hesla, jako například „bydlení je naše zbrojení“, „třináctý důchod si naši rodiče zaslouží“ nebo „výplaty vyšší aspoň o deset tisíc“. K tomu přidala zvuky, které jsou typické pro ASMR videa (Autonomní senzorická meridiánová reakce). Jedná se o klipy, které jsou na sociálních sítích poslední dobou velkým hitem. Jejich účelem je vzbuzovat v divákovi pocit brnění kdesi v zadní části hlavy, jež pokračuje přes krk až k horní části páteře a má navozovat příjemný pocit.
Labubu vyrazil do boje
Teď však k předchozím videím Maláčová přidala další a vzala si na pomoc velmi populární postavičku Labubu, globální fenomén, po němž touží snad všechny děti, a dokonce i někteří dospělí. Figurky mají vytasené špičaté zuby a zlomyslný úsměv. Prodávají se v různých velikostech a tematických provedeních v takzvaných blind boxech, takže nikdy nevíte, co vás uvnitř krabičky čeká.
Neuvěřitelné popularity této hračky se snažila využít právě Maláčová, která další videa sdílela s krabičkou od Labubu, na níž klepala nehty nebo propiskou, roztrhla ji, zašustila sáčkem a nakonec si před kamerou s postavičkami hrála. Zkrátka předvedla takzvaný unboxing s ASMR prvky. Jaký to mělo mít efekt, ví asi jen sama Maláčová, nicméně k videu přidala heslo „silný a zubatý hlas umlčované většiny“. Těžko říct, co si z toho máme vzít.
