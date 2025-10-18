Syn Bolka Polívky se objevil v novém seriálu TV Nova Bratři a sestry. Jan být hercem nikdy nechtěl, geny však nezapře.
Další potomek hereckého barda Bolka Polívky se ukázal na televizních obrazovkách. Jak jsme v redakci Osobnosti.cz slyšeli, Jan Polívka sice nikdy být hercem nechtěl, ale nyní ho můžete vídat v seriálu Bratři a sestry, kde se objevil po boku herečky Báry Černé. Být synem slavného herce si dříve moc neužíval, spíše naopak.
Nadějný basketbalista
Jan Polívka miluje basketbal. Dokonce i pomýšlel na NBA. Byl velice úspěšný, stejně jako jeho tým brněnských Tygrů, s nímž vyhrál mistrovství republiky. „Asi jako každý hráč, i já sním o NBA. Ale třeba budu spokojený s reprezentací nebo českou extraligou,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro Brněnský deník. Jenže jak je dobře známo, člověk míní, život mění. A tak se náhle stalo, že Jan přece jen přičichl k profesi svého tatínka a objevil se v novém seriálu TV Nova Bratři a sestry.
Bolek Polívka se jednou nechal slyšet, že nejsou doma moc zvyklí se chválit, byl však rád, že jeho syn našel svou vášeň, i když jí nebylo herectví, ale sport. Ovšem během natáčení teď svého syna chválí o něco více, zřejmě je to tím, že této branži přece jen rozumí lépe než basketbalu. Jan má na hereckou kariéru skvěle našlápnuto a o této profesi mluví skutečně se zanícením a vášní, k níž musel dozrát.
„K herectví jsem dozrál. Je to definice toho, jak se to opravdu stalo. Snažím se to vnímat, že je to moje cesta, moje láska, kterou mi nikdo nevštěpí, nikdo mě to nenaučí. Vždycky bude někdo, kdo si bude myslet, že mám protekci. Ale já to chci dělat do té doby, kdy budu cítit, že tam ta láska je,“ nechal se slyšet Jan pro TN.
Kvůli podobě s tatínkem zažil šikanu
Přestože si většina nezasvěcených jedinců může myslet, že být synem slavných rodičů je výhra v loterii, je to pravý opak. Potomci veřejně známých osobností o tom ví své. Ani Janovi se slavné jméno a podoba s otcem příliš nevyplatily, na škole si zažil tvrdou šikanu.
„Zažil jsem velkou šikanu. Ještě jsem byl malý a tlustý. Nechápal jsem, co se děje. Děcka jsou zlá a krutá. Psychicky i fyzicky mě týrala,“ přiznal Jan Polívka v podcastu (ne)ZÁVISLÁ. Spousta dětí na něj navíc pokřikovala „Bohušu“, což je jméno ústřední postavy z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag, kde si roli Bohumila Stejskala zahrál právě Bolek Polívka. Když ale Jan začal hrát basketbal, zhubnul a začal být úspěšný, šikaně odzvonilo.
