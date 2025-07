MC Dr. Kary, vlastním jménem Ondřej Háša, trpí nevyléčitelnou nemocí. Na svých sociálních sítích se svěřil, že mu na tomto světě už příliš času nezbývá.

Zpěvák Ondřej Háša známý jako MC Dr. Kary vydal prohlášení, kterým zdrtil nejen své sledující a fanoušky, ale celou veřejnost. Oznámil, že čelí vážné nemoci a šance na vyléčení je nulová. Zbývají mu jen měsíce života. Ty ale nechce strávit sebelítostí, naopak si je chce užít naplno, co to jen půjde. Proto také společně se smutnou zprávou uvedl, že se vydává na své poslední turné s příznačným názvem Last Tour. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, jednotlivé zastávky objíždí a skutečně v dobré náladě si s fanoušky vychutnává každou minutu.

Rána jako z čistého nebe

Mnoho známých osobností se potýká s vážnými nemocemi, které však veřejnosti zpravidla oznámily i s velkou šancí na vyléčení. Ovšem zpráva Ondřeje Háši byla úplně jiná, v podstatě její obsah zasáhl i ty, kteří Karyho příliš neznají nebo o něm dokonce slyší poprvé. Žádné nadějné vyhlídky, žádné zprávy o tom, že byla nemoc diagnostikována včas a existuje velká šance na úplné zotavení, nic takového.

Jeho oznámení bylo temné a syrové a vyvolalo mnoho emocí. „Sestřičky a bratříčkové, nebudu chodit kolem horkýho mikrofonu. Doktoři mi sdělili diagnózu, která se nedá léčit, a můj čas tady s váma bude asi o dost kratší, než bych si přál. Budou to spíš měsíce než roky. Ale znáte mě – nevypínám mikrofon. Sedám zpátky do studia, a hlavně – vyrážím na poslední tour. Naplno a vděčně. Dokud to půjde, tak to bude hrát. Chci se s váma potkat, zazpívat si, obejmout se a užít si to,“ napsal na svůj instagram. Společně se smutnou zprávou sdílel také termíny a místa, kde bude vystupovat.

Neupřesnil, o jakou nemoc se jedná, ale prozatím mu neubrala na energii, jelikož na své poslední turné skutečně vyrazil a z jednotlivých zastávek sdílí na sociálních sítích útržky nebo fotky, z nichž je cítit pohoda a dobrý rozmar, žádná nostalgie či smutek. Objevil se tak na Mighty Sounds v Táboře nebo Beats for Love v Ostravě. Nyní ho čeká nabitý program, nejdřív v Mladé Boleslavi, pak v Soběslavi a v Pilníkově na Regage Festu.

Kdo je MC Dr. Kary

MC Dr. Kary, pravým jménem Ondřej Háša, je průkopníkem české reggae scény, kterému jsou však blízké i žánry jako rock nebo hip-hop. Hraje už od roku 1997 a kromě Česka se proslavil i v zahraničí. Jako MC (Master of Ceremonies), osoba, která moderuje zpravidla rapovou akci a často improvizuje s texty a rytmem pro pobavení publika, působil u legendárního DJe Liquida A a později vystupoval po boku DJky Katchi a DJe Trávy.

Háša je spoluzakladatelem Pro Soundsystem s Generalem Kryshpeenem a Liquidem A a jeden čas také působil jako promotér klubu Zion. Je součástí kapely Tomu Nevereš a také Coco Jammin. Nějakou dobu vystupoval i s kapelou Fast Food Orchestra, která ve své tvorbě propojuje žánry ska, reggae a pop.

