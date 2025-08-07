Charlotte Ella Gottová se po 4 letech ozvala svým sledujícím na sociálních sítích. Přidala sérii fotografií, které veřejnosti vzaly dech.
Dcera Karla Gotta, 19letá Charlotte Ella, se na nějaký čas stáhla z veřejného života i ze sociálních sítích. Teď však o sobě dala opět vědět, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali. Na svém Instagramu sdílela několik fotografií, které svědčí o tom, že se poslední roky věnovala především cestování. Její sledující obdivují nejen snímky z různých koutů světa, ale i Charlottinu krásu.
Počet sledujících se zvyšuje každým dnem
Stačilo jen pár fotografií a sledující Charlottě přibývají každým dnem. Je z nich patrné, že její život v posledních letech naplňovalo především cestování, hlavně po Evropě. Na snímcích můžete vidět Barcelonu, Paříž i večerní Prahu a pláže. Ještě před sérií fotografií z cest sdílela sebe zvěčněnou v hotelu Beige v Paříži, kde pózuje v rudých šatech s hlubokým výstřihem.
To stačilo k tomu, aby jí za pouhých pár hodin vyskočil počet sledujících o neuvěřitelných 81 tisíc, včetně některých známých osobností, jako je například modelka Tereza Maxová nebo zpěvák Jan Bendig. Po týdnu už má dokonce 135 tisíc sledujícch. Do té doby byl Charlottin Instagram prázdný, při jeho založení sdílela asi 3 fotografie, následně je ale smazala.
Populární díky své skromnosti
Charlotte Ella už má za sebou několik pěveckých vystoupení a její slavný tatínek o ní prohlašoval, že je hotová zpěvačka. „Doufám, že hlavně bude dělat to, co ji baví, v čem najde náplň svého života, a to se může úplně změnit, i když má talent na zpěv, což je očividně, ušislyšně naprosto jasné,“ řekl pro Český rozhlas po vydání singlu Srdce nehasnou. Každopádně ona se v posledních letech raději stáhla z mediálního světa a žije si svůj vlastní život ve skromnosti a pokoře. Jenže právě díky tomu je o to více oblíbená u veřejnosti.
Její fanoušci se jen mohou těšit, zdali její vstup na sociální sítě znamená, že už je připravena komunikovat se společností a možná pokračovat ve šlépějích svého otce. Jedno je jisté, její Instagram nyní bude ostře sledován a všichni budeme nedočkaví na další příspěvky z jejího životě.
Zdroj: Autorský text, Instagram Charlotte Elly Gottové, ČeskýRozhlas