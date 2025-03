Veřejnost by se měla brzy dozvědět, kdo převezme pomyslné žezlo po Danielu Craigovi a stane se novým představitelem legendárního agenta 007.

Poslední bondovka vyšla v roce 2021. Daniel Craig již brzy oslaví šedesátku, a tak se momentálně hledá jeho mladší nástupce. Ve hře jsou desítky jmen, ale některá vynikají. Rozhodování to však nebude jednoduché. Výběr pravého Jamese Bonda je totiž velká zodpovědnost. Za padesát let se ve filmech s Bondem vystřídalo jen šest herců, kteří se i díky této roli stali hereckými legendami.

Šest herců a 25 filmů

Byl to spisovatel Ian Fleming, kdo stál u zrodu fiktivního agenta 007, pracujícího pro britskou tajnou službu MI6. Prvního filmového zpracování se Flemingovy romány dočkaly v roce 1962, kdy vznikla první bondovka Dr. No. Prvním filmovým Bondem se pak stal Sean Connery a celkem si zahrál v šesti filmech o Bondovi. Prozatím bylo natočeno celkem 25 bondovek a dalšími představiteli legendární role se stali George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a Daniel Craig. Ten jako poslední představitel prozatím završil sérii filmem Není čas zemřít z roku 2021.

Nedlouho poté se pomalu začal hledat další filmový agent 007, který by po stárnoucím Creigovi pomyslné žezlo převzal. Už teď je však jasné, že výběr to zdaleka nebude jednoduchý. Kandidátů je totiž hned celá řada a každý z nich má něco do sebe. Ve výběru příštího Jamese Bonda nemají jasno ani bývalí představitelé, kteří byli rovněž na svůj názor médii tázáni. Pierce Brosnan řekl v roce 2022, že je mu v podstatě jedno, kdo bude jako další představitel vybrán. „Ať je to kdokoliv, přeji mu vše dobré,“ uvedl tehdy podle deníku eOnline.

O kterých jménech se spekuluje na roli Bonda

Daniel Craig si zažertoval při loňském udílení Governors Awards, že by budoucí Bond mohl být v sále. Ani on však konkrétní jméno neuvedl. Mezi nejžhavější kandidáty přitom patří následující herci:

Aaron Taylor-Johnson

Tohoto 34letého sympaťáka mohli diváci vidět ve filmech Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron, Noční zvířata nebo v Godzille. V roce 2009 si zahrál po boku Pierce Brosnana ve snímku Dar a právě tohoto herce nakonec v roce 2024 podpořil právě i Brosnan, jak uvedl web CBR.

James Norton

Britští diváci jej znají z televizních filmů Happy Valley, War and Peace nebo Grantchester. Avšak zájem o jeho osobu v souvislosti s možnou rolí Jamese Bonda přišel až po jeho vkonu v seriálu McMafie.

Joseph Quinn

Tento britský herec zazářil v roce 2022 v seriálovém hitu Netflixu Stranger Things. Zahrál si také ve Hře o trůny nebo ve snímku Gladiátor II. Jeho hvězda letí vzhůru a fanoušci se mohou těšit na jeho roli ve filmech Fantastická 4: První kroky či Walfare, které jdou letos do kin.

Jeff Bezos se zajímá o názor lidí

Na názor lidí se zeptal v anketě také Jeff Bezos. Jeho Amazon totiž v roce 2022 získal distribuční práva k bondovkám, včetně hledání nového hrdiny. Tady se lidé v komentářích vyjadřovali celkem jasně. „Neexistuje žádný herec, který by měl jeho chování, jeho eleganci, jeho charisma a nápadnou přítomnost jako Henry Cavill,“ navrhuje jedna z komentujících, stejně jako drtivá většina ostatních.

Také Osobnosti.cz si udělaly malý průzkum a v odpovědích se několikrát vyskytlo Cavillovo jméno. „Má prostě ten svůj typický výraz, byl by z něho skvělý Bond, i když na Brosnana asi nemá,“ odpověděla jedna z fanynek. Henry Cavill je charismatický herec, jenž si zahrál například Supermana ve filmu Muž z oceli nebo Geralta z Rivie v seriálu Zaklínač. Konečný verdikt by měl padnout již velmi brzy, ale kdo z nejméně dvaceti skloňovaných jmen to nakonec bude, zatím nikdo netuší.

Zdroj: Autorský článek, eOnline, CBR, Instagram Jeffa Bezose