Iva Janžurová žije už roky v Praze, ale pořídila si i chalupu na Písecku, aby mohla víkendy trávit v přírodě. Teď tam jezdí i dcery s rodinami.
Život před kamerou může pro nezasvěcené vypadat jako dosažení velkého snu: obdiv, uznání, sláva. Ale v lesku veřejného života se nedá žít neustále. Herci jsou pod určitým psychickým tlakem, neboť jsou soustavně pod drobnohledem médií. Každé slovo i gesto je sledováno, komentováno, hodnoceno. A proto většina herců hledá útočiště mimo dosah kamer. Jak jen mohou, utíkají do přírody a jejího ticha, na chatu či chalupu. Nás na Osobnosti.cz zajímalo, kam se před světem může skrýt Iva Janžurová s rodinou.
Venkovské útočiště Ivy Janžurové
Herečka Iva Janžurová má svou chalupu v jižních Čechách a jezdí si tam odpočinout. Vždyť už stojí na divadelních prknech a září na televizních obrazovkách přes šedesát let. A za svou kariéru v podstatě vděčí režisérovi Karlu Kachyňovi, který ji obsadil do snímku Kočár do Vídně. Tato role odstartovala její televizní kariéru; bylo to v roce 1966.
Na chalupu vyráží hlavně za zdravým vzduchem. Léta ji trápí astma, i když sama říká, že po operaci se její stav zlepšil. Chalupa se nachází nedaleko Orlické přehrady. Přesnou lokalitu Iva Janžurová nezmiňuje, protože tohle její letní sídlo bylo v minulosti vyloupeno, jak uvádí StrakonickýDeník. Ví se jen to, že v blízkosti měla své rekreační sídlo Jiřina Jirásková a že se dámy navštěvovaly.
Rodinná pospolitost
Chalupu však nevlastní Iva Janžurová sama. Její je polovina, tu druhou si rozdělily dcery Sabina a Theodora. A společnými silami se o nemovitost starají a také si to naplno užívají. A práce je tam dost. Jedná se totiž o bývalou zemědělskou usedlost se stodolou, takové starší vesnické stavení. Na druhou stranu všude okolo samá příroda a klid. A ještě před covidem nechala herečka vybudovat nový bazén a vyhlídkovou věž.
Dnes se tam dámy věnují hlavně pěstování zeleniny a květin a snaží se pozemek mít hezky udržovaný. Je to pro ně relaxační činnost a vyrovnává život před kamerou. Obě dcery mají s maminkou vřelý vztah, píše se na webu SedmičkaTýden. V Praze žijí v rodinné vile ve Střešovicích všichni pohromadě. I s manželi a dětmi. A když si potřebují oddechnout, vyrážejí na chalupu.
Zdroje: Autorský text, AhaOnline, StrakonickýDeník, SedmičkaTýden