Dana Morávková si užívá poslední dny léta se vším všudy. Na řecké Krétě se naložila do vířivky úplně nahá.
Zřejmě se všichni shodneme na tom, že toto léto nám tedy příliš slunce a možností, jak trávit čas u vody v plavkách, nepřineslo. Není se tedy co divit, že spousta lidí vyrazila na letní dovolenou do teplých krajin a ještě poslední dny prázdnin si chce užít naplno. To udělala i herečka a moderátorka Dana Morávková, která konec srpna tráví v Řecku. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že se natolik uvolnila, že odhodila plavky a skočila do vířivky.
Odpočinek na Krétě
Dana Morávková se na letošní letní sezonu připravovala opravdu poctivě, což znamená, že už někdy od prosince se snažila zhubnout na ideální postavu do plavek. V květnu prozradila pro Extra, že se jí podařilo za necelý půlrok shodit slušných pět kilo. „Já se snažím jíst od dvanácti do šesti. Říká se tomu přerušovaný půst. Já jsem nikdy nesnídala, nemám chuť. Udělám si čaj nebo džuš a pak letím točit nebo pracovat. První jídlo si dávám ve dvanáct,“ popisovala svou hubnoucí strategii.
A příležitost ukázat svou postavu skutečně měla. Před pár dny ukázala, jak si užívá dovolenou na slunné Krétě – skutečně se vším všudy. Nejen opalování na pláži a výlety, ale i opravdový relax v luxusním wellness. Se svými sledujícími na sociálních sítích sdílela několik snímků, jak odpočívá ve vířivce se sklenkou šampaňského v ruce. Bez plavek!
Herečka však není žádná exhibicionistka, vířivka byla soukromá a na fotografiích je sice patrné, že je zcela nahá, nicméně není vidět nic, co Morávková nechtěla, aby bylo viděno. Snímky si vysloužily několik pochvalných reakcí. Byť Morávkové již odbila padesátka, je to krásná žena, která stále má co ukázat. „Krásná dáma,“ uváděl jeden z komentářů.
Splnila si sen
Morávková letošní léto skutečně využila naplno a hodně cestovala. Splnila si tak sen a vyrazila na cesty po Evropě. Nejvíce si pochvalovala návštěvu Francie. Nejhezčím zážitkem pro ni byly Lurdy. Obdivovala především místní obyvatele, všichni byli tak hodní. Přála by si, aby lidé na sebe přesně takhle jako v Lurdech byli hodní všude na světě. Na svém Instagramu sdílela několik fotografií z cest.
