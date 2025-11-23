Petr Pavel a Eva Pavlová přivítali na Pražském hradě albánský prezidentský pár. První dáma zvolila kalhotový kostým, který jí neskutečně slušel.
Na Pražském hradě opět proběhla zahraniční návštěva, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Tentokrát k nám zavítal albánský prezident Bajram Begaj a jeho manželka Armanda. Prezident Petr Pavel s chotí Evou Pavlovou je srdečně přivítali a při významné příležitosti obě dámy zvolily velmi kultivovaný oděv přizpůsobený chladnému počasí. Česká první dáma opět zabodovala.
Návštěva albánského prezidenta
Albánský prezident Bajram Begaj navštívil Českou republiku za účelem debaty o možnosti vstupu Albánie do Evropské unie, dění na západním Balkáně a posílení spolupráce obou zemí v oblastech obchodu, dopravy a vzdělávání. Na úvod obě dámy obdržely krásné kytice a zazněly státní hymny obou zemí. Přestože je bezpochyby jednání obou prezidentů prvořadá záležitost, nebylo možné si nevšimnout, jak se první dámy, co se týká outfitů, na toto setkání připravily.
Eva Pavlová zabodovala
První dámy po boku svých manželů, prezidentů, jsou jakýmsi něžným elementem při politických debatách. To si žádá i adekvátní oděv, k němuž se následně vyjadřují nejen módní kritici, ale i veřejnost. Eva Pavlová byla zpočátku často poučována, jak ne a jak ano v oblasti oblékání. Jak se zdá, vzala si všechny rady k srdci. V poslední době každé její oficiální vystoupení ve společnosti sklízí na poli módy úspěch.
Tentokrát vsadila na kalhotový kostým, černé sako s mašličkami, což je velice stylový detail, který tmavý oblak zjemňuje. Na sobě měla také černé kalhoty, tmavou halenku a černé lodičky na podpatku. Celkový vzhled pak podtrhla ležérním účesem s mírnými vlnami a decentním líčením. Nelze nic jiného, než hlasitě zatleskat. Zapomenout bychom neměli ani na první dámu Albánie. Když si svlékla černý dlouhý kabát s rudou růží v klopě, odhalila pudrově růžové sako, tmavé kalhoty a lodičky. Vše doplněno o jemné šperky.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Instagram Petra Pavla