Bývalý fotbalista Jan Koller se nedávno pochlubil svým bydlením a jasně ukázal, že má nejen cit pro střílení gólů, ale také pro architekturu.
Ačkoliv se Jan Koller (52) narodil v Praze, své dětství strávil v obci Smetanova Lhota, která má k dnešnímu dni pouze 272 obyvatel. Jedním z nich je právě Jan, který se po ukončení fotbalové kariéry vrátil právě na místo, ke kterému má jeho srdce nejblíže. Namísto koupi domu se však rozhodl postavit si nádhernou roubenku, kterou přizpůsobil všem svým potřebám.
Jak bydlí Jan Koller
Jan Koller si s partnerkou Sophií užívá bydlení, které si nechali postavit přesně podle svých představ. Od dávné sousedky si kdysi pořídil pozemek, na kterém dříve nebylo nic kromě pole. To však Jan brzy se svou přítelkyní změnil a postavili si na něm roubenku z lepeného kanadského cedru, která vznikla během pouhých tří týdnů. Nenechte se však zmást časovým údajem – i za tak krátkou dobu postavili bydlení, které svou krásou vyráží dech.
Zatímco se přítelkyně Sophie soustředila na interiér, Jan se musel zabývat především výškovými parametry. Vzhledem k tomu, že měří 202 centimetrů, bylo nutné k jeho potřebám přizpůsobit spoustu věcí – například koupelnu. Ta obsahuje výše postavený záchod, který pro běžné návštěvníky připadá jako sportovní výzva.
V zimě je dům vytápěn podlahovým topením, v létě zase před horkem chrání venkovní žaluzie a přesah střechy, díky kterým se interiér ochlazuje zcela přirozeně. Není tak potřeba žádná klimatizace, v létě je v domě podle bývalého fotbalisty příjemný chládek. O zahradu se pak postaral šikovný pár zahradníků a je vytvořena tak, aby vyžadovala co nejméně péče. Navíc vyšla na zlomek částky, kterou by stál projekt od renomovaného návrháře.
Začínal jako brankář
Ačkoliv je dnes Jan Koller znám jako jeden z nejlepších českých útočníků, svou kariéru tenkrát začínal v brance ve Smetanově Lhotě. V roce 1994 pak začal svou profesionální kariéru, když o jeho služby, tehdy už jako útočníka, projevila zájem pražská Sparta. V průběhu své 17 let dlouhé profesionální kariéry si pak zahrál v prvních ligách v Belgii, Německu, Rusku i Francii.
Mezi jeho největší úspěchy pak patří výhra ligy s německým klubem Borussia Dortmund v sezóně 01/02 nebo třetí místo s českou reprezentací na mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2004. Z hráčských úspěchů se může pyšnit například zlatou kopačkou za nejlepšího útočníka belgické ligy nebo oceněním Fotbalista roku z roku 1999.