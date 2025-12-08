Leoš Mareš je jeden z nejlépe placených českých moderátorů. Jelikož je stále na moderátorské špici, mohl si dovolit luxusní byt v hodnotě dvou domů.
Majetek Leoše Mareše se pohybuje v desítkách milionů, jak v redakci Osobnosti.cz z mnoha zdrojů víme. Mnozí by se domnívali, že bude s rodinou žít v luxusní vile někde na okraji Prahy, ale není tomu tak. Před 5 lety se s manželkou Monikou nastěhoval do nového střešního apartmánu, jehož cena vám vyrazí dech. Byt ho stál více než dům.
O kšefty nemá nouze
Leoš Mareš patří k našim předním moderátorům, který se na špici drží už řadu let. To mu dává možnost říct si za jedno své vystoupení skutečný balík. Nikdo mu to ale nemůže mít za zlé, z ničeho se vyšplhal mezi skutečnou moderátorskou elitu. Je to dříč a profesionál, který jde na dračku, a o pracovní nabídky rozhodně nemá nouzi.
Díky tomu si může v životě užívat luxusu, o kterém se mnohým ani nesnilo. Kromě exotických dovolených investuje i do vlastního bydlení. V roce 2020 se s manželkou Monikou přestěhoval do nového střešního bytu na Břevnově o rozloze 257 metrů čtverečních. Byt je o rozloze 4+kk, disponuje 3 terasami a patří k němu i 3 parkovací místa. Místo je spojením luxusu, elegance a minimalismu, na interiér si manželé pozvali architekta.
Byt ho stál víc než dům
Cena bytu vám skutečně vyrazí dech. Za luxusní apartmán manželé zaplatili neuvěřitelných 39 milionů korun. Za takovou cenu by měl hned dva domy. Ale pravdou je, že velikost bytu by tomu odpovídala. Navíc lokalitu, v níž se nachází, si mohou dovolit jen rodiny s velice dobrým příjmem.
Pro Leoše je Břevnov naprosto ideální, protože zde panuje relativní klid, a zároveň to má blízko za svými pracovními povinnostmi do centra Prahy. Na vysílání Ranní show rádia Evropy 2 ve Strašnicích, která startuje každý všední den v 6 hodin ráno, dorazí do 20 minut od svého domova.
Zdroj: Autorský text, eXtra, AhaOnline, Instagram Leoše Mareše