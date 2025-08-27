Restituce rodinného majetku, slavné filmové role i láska. To přesně byl život známého herce Josefa Abrháma, manžela Libuše Šafránkové.
Nás samotné v redakci Osobnosti.cz překvapilo, s čím vším se musel potýkat herec Josef Abrhám. Jako muž se musel opakovaně postavit těžkým výzvám, které by jiné srazily na kolena, ať už šlo o překážky v mládí, nebo o pozdější finanční tlak spojený s restitucí rodinné cihelny.
Cesta k herectví přes zákaz studia
Abrhám se narodil v roce 1939 do podnikatelské rodiny, která vlastnila cihelnu v Kunovicích. Tu rozjel už jeho dědeček a stala se prosperujícím podnikem, který v pouhých 21 letech převzal Abrhámův otec a dále jej modernizoval. Už v mládí se však budoucí herec setkal s tvrdou realitou komunistického režimu. „Naše rodina měla cihelnu v Uherském Hradišti a já patřil k asi třiceti lidem, kteří nesměli po maturitě studovat dál,“ vzpomínal pro Novinky. Rodinná cihelna byla znárodněna. Dva roky Abrhám pracoval jako dělník u Pozemních staveb, přičemž reálně uvažoval o dráze evangelického faráře.
Nakonec ale přece jen zůstal u herectví. Přijetí na bratislavskou VŠMU mu pomohl prosadit rektor Andrej Bagár. V Praze pak pokračoval na DAMU, kde se jeho talent okamžitě projevil. Obávaný profesor Miloš Nedbal prý rozhodl o jeho přijetí jen podle toho, jak stoupal po schodech. A už během studia se dokázal prosadit, jeho talentu si začali mnozí v branži všímat.
Herecké ikony a filmová partnerství
Z čerstvého absolventa se tak rychle stal respektovaný divadelní a filmový herec. Publikum si ho zamilovalo v mnoha rolích, třeba jako primáře Blažeje v Nemocnici na kraji města, knihkupce Vránu ve filmu Vrchní, prchni! nebo jako stálého člena Činoherního klubu. Právě ve filmech se často potkával se svou manželkou Libuší Šafránkovou. Tvořili tak jeden z nejhezčích párů českého filmu.
Po revoluci se však vše pro Abrháma změnilo, stal se totiž podnikatelem. Spolu se sestrou převzal rodinnou cihelnu, která byla v dezolátním stavu. Aby ji dali dohromady, museli investovat milionové částky. „Nová situace mě prostě donutila se o cihelnu starat. Jsem nucen, alespoň laicky, i když leccos si z minulosti pamatuju, být při tom. A jestli mě to baví? Když se daří, tak mají ty nervy alespoň smysl. Když je krize, tak je to k vzteku. Je to velká odpovědnost. Čím dál víc mi ale není jedno, co s cihelnou bude. To nejde, jen tak to vzdát,“ popsal v rozhovoru pro IDnes v roce 2021. Jenže i když se opravdu snažili, tak se to nepovedlo. Pokusy o modernizaci nestačily a v roce 2002 skončila cihelna v konkurzu.
Láska, která přerostla z filmového plátna
Pokud se však v něčem Abrhámovi dařilo, byla to jeho osobní rovina. Manželství s Libuší Šafránkovou patřilo k těm nejpevnějším v českém showbyznysu. Pár spolu vychoval syna Josefa a na rozdíl od mnoha jiných celebrit se jim dařilo držet si soukromí. Poznali se na jevišti, kde se do sebe zamilovali. Šafránková se po boku Abrháma cítila jistě a herec o své ženě vždy mluvil s úctou. Vzájemná opora mezi nimi se ukázala i v těžkých chvílích, například při hereččině vážné nemoci.
