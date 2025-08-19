Jen co byste přijeli k Tereze Bebarové na návštěvu, měli byste pocit, že jste se ocitli v řeckém domku kousek od pláže.
Herečka a moderátorka Tereza Bebarová (50), která zářila například v seriálech Ulice a Zdivočelá země, se nedávno pochlubila svým bydlením. Domek, který se nachází kousek za Prahou, působí dojmem, jako by se nacházel jen kousek od pobřeží v Řecku. Její dům, nápadný kombinací bílé fasády a modrých prvků, odráží středomořskou architekturu a proměňuje běžné bydlení v prostor s atmosférou dovolené.
Tereza Bebarová má dům jako z dovolené
Když se Tereza rozhodla se svým manželem Ivanem Kotmelem přestěhovat kousek za Prahu, vybrali si tenkrát naprosto nenápadný dům. Nabídl jim však vše, co potřebovali – nacházel se na dobrém místě a také disponoval velkým prostorem. Už před patnácti lety, když si ho pořizovali, však měli v hlavě jasný plán – vytvořit domov, který jim bude připomínat dovolenou v Řecku. Nutno podotknout, že se jim to opravdu povedlo.
Při zásadní rekonstrukci zvolili zářivě bílou fasádu, okna ozdobili modrými okenicemi a celý dům rázem získal nádech středomořské atmosféry. Podobnou barevnou kombinaci zvolili i pro interiér a zářivě bílé zdi perfektně doplňuje tmavá podlaha, jednoduchý nábytek a dekorace z přírodních materiálů. Osobitost celému prostoru dodávají ručně vyráběné předměty s tradičními řeckými motivy. Nechybí samozřejmě ani květiny, které do interiéru vnášejí svěžest a pestré barvy.
A pak je tu zahrada, která je především funkční a nenáročná. Herečka však v rozhovoru pro Blesk pro ženy prozradila, že zahradu plánuje obohatit skleníkem, aby v něm mohla pěstovat zeleninu a bylinky.
V červenci oslavila 50. narozeniny
Ačkoliv by to málokdo tipoval, Tereza v červenci letošního roku oslavila své padesáté narozeniny. Mnozí fanoušci však o jejím věku silně pochybují, protože podle nich vypadá až příliš dobře. Může za to především zdravý životní styl, o kterém se rozmluvila v rozhovoru s Janem Krausem. V něm prozradila, že každé ráno se svým manželem probouzí lymfu, zavěšují se hlavou dolů nebo chodí na domácí fitness trampolínu.
Mimo to se s manželem Ivanem Kotmelem, se kterým je už od svých 17 let, snaží i zdravě stravovat. Po cvičení vždy pijí speciální koktejl, který herečka vtipně označuje kvůli jeho barvě za hnědku. „Je tam filtrovaná voda, která byla ve sklenici s šungitem, chlorofyl, pár kapek jódu, pryskyřice, mumio a fytominerály,“ prozradila v rozhovoru u Jana Krause recept na její „elixír mládí“.
