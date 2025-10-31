Měla to být klidná rodinná dovolená u moře, první s jejich ročními dvojčaty. Místo toho však přišlo napětí, stres i návštěvy nemocnice.
Ondřej Havel a jeho manželka Bára se netají tím, že rodičovství berou s humorem i pokorou, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Tentokrát se však dostali do situace, kterou by nechtěl zažít žádný rodič. Hned druhý den zahraniční dovolené totiž došlo k nehodě, když jejich dcera Elianka spadla z kočárku.
Nečekaný pád a cesta do nemocnice
„Druhý den jsme udělali zásadní chybu – na krátkou cestu na pláž jsme holky nepřipoutali v kočárku (a už to nikdy neuděláme, ani třeba na tři metry). No a Elianka nám spadla na hlavu,“ přiznala Bára Havelová s tím, že pád vypadal děsivě. „Do měkkýho to nebylo, takže spousta breku a jelo se do nemocnice,“ doplnila.
Naštěstí veškeré testy dopadly na výbornou a lékaři jim potvrdili, že je maličká Elianka v pořádku. Rodina si tak mohla alespoň na chvíli oddechnout. Jenže když to chvíli vypadalo, že všechno bude dobré, začala mít problém druhá holčička, Olivka.
Dětská nemoc i zkažené plány
Objevily se u ní zažívací potíže. „Aby to nebylo moc jednoduchý, Olivka ten den začala zvracet,“ popsala Bára další z nepříjemností. Situace se zhoršila. Přišla horečka, průjem i opakovaná návštěva nemocnice. „Ondra to večer chytil taky. Takže já jediná jsem si dala dovolenou bez kapačky,“ popsala s humorem Bára a dodala, že i přes všechny komplikace nakonec dokázali vzít všechno s nadhledem.
Dovolenou uzavřeli posledním poklidným dnem a cestou domů, kterou tentokrát zvládli bez dalších potíží. Havlovi se tak zřejmě přesvědčili, že s malými dětmi může být i ta nejlépe naplánovaná dovolená plná překvapení, i nemilých. Přesto zůstávají optimističtí. „Jestli si myslíte, že nás to odradilo, tak vůbec ne. V lednu nás čeká další dobrodružství,“ dodala Bára s úsměvem.
Ondřej Havel vystoupal po žebříčku
Ondřej Havel (30) je českému publiku známý nejen jako herec, ale také jako moderátor a dabér. Objevil se třeba v seriálu 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem nebo Vyprávěj. Velkou popularitu mu ale přinesla hlavně role ve velmi úspěšném seriálu Ulice, kde si zahrál postavu Matěje Jordána.
V posledních letech se věnuje i filmovým a divadelním projektům, dabingu a natáčení pro streamovací platformy. Je také známý svým smyslem pro humor a upřímností, kterou sdílí se svými fanoušky na sociálních sítích. Jeho Instagram je směsicí rodinných momentů, nadhledu a autentických příspěvků o každodenním životě.
Patří k těm tatínkům, kteří se aktivně podílí na výchově dětí a nebojí se o tom mluvit. Sdílí zkušenosti i s humorem, který mu je vlastní. Příběh z dovolené v Turecku tak není jen o sérii nepříjemností, ale i o rodině, která drží pohromadě i v těžkých chvílích.
