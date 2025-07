František Němec, známý z komedií Marie Poledňákové, o svém soukromí nikdy příliš nemluvil. Je však známo, že má krásnou dceru Kláru.

Herec František Němec oslaví letos v srpnu úctyhodné 82. narozeniny, přesto se do hereckého důchodu rozhodně nechystá. Stále hraje na prknech Národního divadla a v roce 2022 dokonce obdržel Cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Tu za něj ovšem převzala jeho krásná dcera Klára, jak jsme na Osobnosti.cz také zaznamenali. A byl to vzácný okamžik, protože herec si své soukromí roky střeží a rodinu téměř neukazuje.

Láska k herectví

František Němec miloval herectví už od malička. Již v dětství věděl, že tato profese se stane náplní jeho života a zcela ho pohltí. A měl pravdu. Na scéně Národního divadla působí už neuvěřitelných 40 let. Rodák ze Sezimova Ústí už na základní škole hrál s ochotníky, na gymnáziu kouzlu herectví propadl úplně.

Přirozeně jeho další kroky vedly ke studiu na DAMU, po jehož absolvování získal své první angažmá v Městských divadlech pražských, kde zůstal dalších 18 let, než trvale zakotvil v Národním divadle. Je také držitelem mnoha divadelních cen, od roku 1989 je zasloužilým umělcem a v roce 2021 byl uveden do Síně slávy Národního divadla.

Stejný úspěch slavil i na poli filmovém. Už na škole byl obsazen do role Dannyho v tragédii Transport z ráje. S jakou postavou si ho však diváci především spojují dodnes, je Luboš Rychman, člen Horské služby ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, kde po jeho boku stáli Jana Preissová a Tomáš Holý.

Střeží si soukromí

Jeho filmová rodina je všem moc dobře známá, ale co ta skutečná, v reálném životě? Ta je pro mnohé záhadou. Herec si totiž celé ty roky bedlivě střeží své soukromí a na veřejnosti vystupuje především prostřednictvím své práce. O rodině nikdy příliš nehovořil, stejně tak jeho život nikdy nedoprovázely žádné skandály. Nebylo tedy možné psát o ničem jiném než o jeho hereckých úspěších.

Foto: Nextfoto, František Němec s manželkou na devadesátinách Lubomíra Lipského v Divadle ABC

Po jeho boku již přes 50 let žije manželka Ivana, s níž má dvě dcery. Svou rodinu se vždy snažil držet co nejdále od mediálního zájmu a jeho žena za to byla jen ráda. Sama se nikdy nechtěla ukazovat na veřejnosti. Víme však, že dcery sice nejdou ve šlépějích svého otce, nicméně umění jim není cizí. Jedna z nich pracuje v produkci Komorní filharmonie, druhá ve správě opery. Obě už ze svého tatínka také udělaly hrdého dědečka a má i jednu pravnučku.

Pozornosti však neunikla dcera Klára, která právě v roce 2022, kdy František Němec získal Cenu Thálie, vystoupila za svého otce na pódiu Národního divadla a cenu místo něj převzala. Okamžitě se začalo psát o tom, jak je dcera Františka Němce nádherná a podobu s ním rozhodně nezapře.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Prima Ženy, JihlavskýDeník, Blesk