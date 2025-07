Herečka Eva Holubová si své děti dlouho přála. Osud jí přál až po třicítce, kdy se jí narodila rovnou dvojčata. Veřejně přiznává, že šlo o nejsilnější i nejtěžší okamžik jejího života. Dnes už jsou z Adama a Karolíny dospělí lidé a pro Evu zůstávají tím nejdůležitějším, co má.

Eva Holubová nikdy neskrývala, že o rodině snila od dětství. Mateřství ale přišlo až ve čtyřiatřiceti letech, což bylo tehdy považováno za pozdní věk. A to se neobešlo bez překvapení. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že ji děti ve školce občas považovaly za babičku. Měla ale jasno, o děti se prosila u křížku při procházkách a přála si přesně to, co se jí nakonec splnilo, syna i dceru.

Rodina jako základ všeho

Holubová dnes často mluví o rodině jako o pevném bodě. Vždy se snažila držet blízko děti, i když dospěly a odešly vlastní cestou. Adam se věnuje evropské politice, Karolína umění, fotografii a herectví. Oba jsou aktivní a zvídaví, což Eva připisuje tomu, že vyrůstali v prostředí plném lásky i dialogu. A to i přesto, že na své děti neměla tolik času, kolik by si představovala.

Její dcera kdysi řekla, že s maminkou se shodne téměř na všem. A pokud si lezou na nervy, jsou to prý jen drobnosti. Eva to bere jako důkaz, že i přes odlišnosti mohou být rodiny silné, když si lidé naslouchají a respektují se. A právě to je hodnotou, kterou předává dál.

Nejbolestivější den i vymodlený zázrak

Když dvojčata Karolína a Adam slavila třicet, Eva Holubová zveřejnila vzácné vzpomínky. „Nejbolavější, ale naprosto nejkrásnější den mého života,“ napsala tehdy na Instagram. Sdílela staré fotografie, od snímků těhotenského bříška přes miminka v peřinkách či batolátka po puberťáky, kteří si už pomalu kráčeli vlastními cestami.

Nešlo ale jen o oslavu. Holubová se kdysi za děti modlila u Božích muk. Tam v polích vyslovovala tichá přání, jednou holčičku, jindy chlapečka. Až se jí splnilo obojí najednou. Dnes s vděčností děkuje nejen za své děti, ale i za svého muže a všechno, co společně zvládli. Velmi blízko má hlavně ke své dceři, jak s humorem říká, porodila si svou nejlepší kamarádku. Dokonce se spolu pustily do různých projektů, jako byl třeba několikadílný podcast Menopauza není pauza.

