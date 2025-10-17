Alena Schillerová v otevřené zpovědi přiznala, jak to mají s manželem Jaroslavem. Ten je tajemnější než paní Columbová.
Přestože místopředsedkyni hnutí ANO a bývalé ministryni financí Aleně Schillerová v poslední době šlape na paty Jana Maláčová, stále zůstává jednou z našich nejvýraznějších političek, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Nejen díky některým svým výrokům, ale především díky působení na sociálních sítích. Tentokrát opět překvapila. Nechala totiž lidi nahlédnout do svého manželství.
Život s introvertem
V talk show Superchat Alena Schillerová přiznala některé informace ze svého osobního života a nechala také nahlédnout pod pokličku svého manželství, v němž žije s manželem Jaroslavem už neuvěřitelných 43 let. Mají spolu dvě děti, dceru Petru a syna Jaroslava. Alena Schillerová je v podstatě každý den na očích veřejnosti, je často v hledáčku médií a zároveň působí na sociálních sítích. Nicméně její muž je pravým opakem.
Důkazem toho je, že za celou dobu, kdy Schillerová působí na politické scéně, a že už je to pěkná řádka let, s manželem mají pouze jednu jedinou společnou fotografii. „Můj muž se jednou jedinkrát nechal přemluvit a šel se mnou do společnosti a už to pak nechtěl opakovat. Má rád soukromí, klid, je to introvert. Rodina si nevybrala, že by měla být na světle,“ uvádí Schillerová s tím, že jejich rozhodnutí samozřejmě respektuje. Její manžel je tedy taková paní Columbová, kterou ve společnosti asi jen tak neuvidíme.
Manželství někdy kvůli její práci trpí
Sama také přiznala, že ačkoli je s manželem už přes 40 let a jejich vztah se tak díky tomu zdá jako idylický, není tomu tak vždy. Jako v každém partnerství, i u Schillerové a jejího manžela se občas objevily mráčky, někdy větší, jindy menší. Zpravidla za to mohla její politická kariéra, respektive vzdálenost její práce od místa bydliště.
S rodinou totiž žije v Brně, nicméně pracovat musí v Praze. „Naučila jsem se upozadit se v rámci rodinného klidu. Do ideálu to má daleko, to nebudu lhát. Pokud chci práci dělat dobře, trpí tím jiné věci. Nebudu říkat, že je to zalité sluncem“ přiznala politička. Nicméně v jejich rodině panují harmonické vztahy, všichni jsou si vzájemnou oporou a nic si nevyčítají. Schillerová může být klidná, že se může vracet do pohodového domova, kde na ni čeká manžel, který by ji nikdy nepostavil před rozhodnutí rodina nebo politika.
Zdroj: Autorský text, Super, podcast SuperCHAT, Instagram Aleny Schillerové