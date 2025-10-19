Už jsou to 3 roky, co se manželé Trojanovi rozvedli. Herec zůstal sám se psem v rodinné vile, zatímco bývalá manželka má nového přítele.
Ivan Trojan nepatří mezi české osobnosti, jejichž soukromý život by byl propírán v médiích. Nicméně před pár lety se ani on nevyhnul situaci, kdy jeho jméno plnilo mnoho titulků kvůli probíhajícímu rozvodu s dnes už bývalou manželkou Klárou Pollertovou-Trojanovou, se kterou byl dlouhých 30 let. V redakci Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak je na tom dnes. S kým žije jeden z našich předních herců?
Nečekaný rozvod
Něco takového rozhodně nikdo nečekal, možná ani bývalí manželé Trojanovi ne. Byli spolu neuvěřitelných 30 let, než se jejich manželství rozpadlo. Poznali se začátkem 90. let v divadle během představení Sen noci svatojánské a krátce na to se v roce 1992 vzali. Počali spolu 4 syny a dlouho působili jako harmonický pár, přestože jejich vztah musel projít mnoha těžkými zkouškami. Přišli o své první dítě a Klára se dlouhodobě potýkala s těžkými depresemi.
Zdálo se však, že jejich manželství nic neporazí. Dokud nepřišel rok 2022. Nečekejte žádné skandály v podobě nevěry a podobně. Nic takového se nekonalo. Důvody rozpadu jejich manželství Klára otevřeně popsala v podcastu Čestmíra Strakatého. Podle jejích slov ji manželství utápělo ještě více v depresích a zkrátka se musela rozhodnout. Přestože to nebylo jednoduché, od manžela odešla.
„Já jsem patriarchální typ, prostě ráda následuju toho muže. Ale i tak člověk potřebuje slyšet, že je dobrý v tom, co dělá… Musela jsem změnit svůj život. Musela jsem odejít od manžela, a to bylo hodně těžký. Nejsem vnitřně nastavená na to, že bych odcházela, že bych věci vzdávala, obzvlášť tyhle. Tohle si asi vnitřně nevyřeším nikdy,“ uvedla herečka.
V obrovské vile jen se psem
Ze slov bývalé manželky Ivana Trojana lze vyvodit, že dlouholeté manželství s hercem, kterému podřídila svůj vlastní život, uvedlo na druhou kolej veškeré její zájmy. Svého bývalého manžela nijak neočerňuje, ani mu to nedává za vinu, prostě jen zjistila, že takto už dál žít nemůže. Po rozvodu se znovu zamilovala a v roce 2024 veřejnosti představila svého nového přítele, architekta Michala Havelku.
Po rozvodovém vyrovnání Trojan získal rodinnou vilu v pražských Košířích a Klára se odstěhovala do bytu na Smíchově. Dle dosavadních informací žije herec sám se svým psem. Nicméně osamělý se necítí. Často mu dělají společnost jeho 4 synové – František, Josef, Antonín a Václav.
