Z malé holčičky, o kterou se kdysi rodiče hádali u soudu, vyrostla žena, která otevřeně mluví o svých pádech i cestě zpět. Sofie Höppnerová dnes tančí v pražském klubu, píše ale vlastní hru a chce studovat DAMU.
Sofie se narodila do mediálně známé rodiny, ale místo klidného dětství zažila dlouhé soudní spory a napjaté vztahy mezi rodiči. Ivana Jirešová a novinář Ondřej Höppner o ni přeli celé roky, až došlo na drastický zásah sociálních úřadů. Malou Sofii tehdy policie odebrala matce přímo z náručí, což bylo pro obě ženy nesmírně bolestné. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na její nelehkou cestu posledními roky.
Smíření na poslední chvíli
Rodiče se dokázali usmířit až těsně před smrtí Ondřeje Höppnera. „Chtěl podle mě odejít s čistým štítem. Já už jsem mu odpustila dávno předtím,“ řekla dle IDnes Jirešová. Pro herečku to bylo uzavření dlouhé kapitoly, ale Sofie tehdy zůstala sama se svými jizvami. Nedůvěra, nepochopení a ztráta dětství ji postupně srazily na kolena.
V dospívání se Sofie začala ztrácet. Nespavost, poruchy příjmu potravy i deprese ji přivedly až k psychiatrické léčbě. „Diagnostikovali mi hraniční poruchu osobnosti, anorexii a bulimii,“ přiznala pro IDnes. Dokonce po ní bylo na jaře letošního roku vyhlášeno pátrání, což vyděsilo její nejbližší. Šlo prý ale jen o nedorozumění, protože měla jednoduše vypnutý telefon.
Nová kapitola v jejím životě
Dnes se Sofie znovu učí žít. Tančí v pražském klubu a přiznává, že jde spíš o krátkodobou práci než o kariéru. „Mám ráda lidi, poznávat nové lidi. Nevidím na tom nic špatného. Tančím. Ale nedělám nic jiného. Tančím a bavím se s lidmi. Za mě je to taková brigáda a zároveň i zábava. Ale jenom dočasná,“ svěřila se pro Super.
Momentálně pracuje na divadelní hře, ale její srdcovkou zůstává herectví. „Určitě bych se mu chtěla do budoucna věnovat, ale teď chci hlavně psát a vydělat si peníze, abych mohla mít prostředky realizovat tu hru. Ale herectví mě baví, protože miluju pozornost,“ vysvětlila s tím, že plánuje přihlášku na DAMU.
Vedle sebe má nového partnera, mladého rappera Marka Knytla, a snaží se jít dál. Její máma z toho sice nemá radost, ale snaží se nechat dceři volnost. Jejich vztah není právě blízký, přesto spolu v rámci možností vycházejí. Sofie má každopádně jasno, chce žít po svém, bez soudů a minulosti, která ji tolik let svazovala. Po všech bouřlivých letech působí Sofie klidněji než dřív.