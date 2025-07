Fanoušci Valérie Zawadské mají důvod k radosti. Před časem to vypadalo, že už s prací končí, přesto ji ale ještě občas vidět můžou.

Valérie Zawadská už přes 20 let trvale žije na své zrekonstruované chalupě v malé vesničce Cehnice, malebné oblasti v jižních Čechách. Do města by se už nevrátila, zvykla si na venkovský život, miluje přírodu, péči o zahradu, zavařuje, peče a ráda si popovídá s milými sousedy. Zdálo se, že práci už pověsila na hřebík. Jenže opak je pravdou. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že pracovat musí i nadále, přestože už je v důchodu.

Divadelních prken se zcela nevzdala

Valérie Zawadská, jedna z našich předních českých hereček, byla vždy považována za královnu dabingu. Dokazuje to i fakt, že je šestinásobnou vítězkou ankety TýTý v kategorii dabérek. Svůj hlas propůjčila ikonické Alexis ze seriálu z 80. let Dynastie, byla také dvorní dabérkou herečky Claudie Cardinal. Na konci roku 2023 oznámila, že končí v Divadle Bez Hranic.

Zawadská zůstala u zájezdového divadla, se svými hereckými kolegyněmi Janou Švandovou, Veronikou Gajerovou, Zuzanou Slavíkovou a Michaelou Dolinovou jezdí po České republice s divadelním představením Nejstarší řemeslo o stárnoucích prostitutkách. Zawadská zde hraje roli „bordelmamá“. Objevuje se ale také na klasických divadelních prknech. A zahrála si ve filmu Láska na zakázku nebo v novém Krtkův svět.

Důchod jí nestačí

„Jsem osmapadesátý ročník, takže už jsem v důchodu, a díky tomu, že mám dva syny, šla jsem o malinko dřív. Ale z toho se vyžít nedá, i kdyby člověk nevím co dělal. Takže jsem ráda, že můžu hrát aspoň dvě představení. Kromě Nejstaršího řemesla je to hra Jsem doma, zlato v Divadle Radka Brzobohatého,“ svěřila se pro Super herečka.

Herečka sice nežije náročným životem, ale její důchod by nevystačil ani na základní potřeby, natož pak na drobné radosti a neřesti, například cigarety, které k Zawadské neodmyslitelně patří už řadu let. Zapálí si při každé příležitosti. A kdy vlastně s tímto zlozvykem, kterého se odmítá vzdát, začala? To byste asi neuhodli.

„Byly mi čtyři roky. Mám sestru o rok starší a její kamarád ze školky, cikánek Honzík Mata, přinesl cigaretu, že mu ji dal táta. Byli jsme s ní na stohu slámy. Pak si pamatuju, že se mi líbilo, jak mi máma řekla, když přišla ráno z kravína: Vali, udělej mi kafe. Sedla si na verandě do křesla, nechala si dát židli pod nohy, otevřela noviny, já jí uvařila turka a ona si zapálila,“ vzpomínala v rozhovoru pro deník ProŽeny.

