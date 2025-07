Film Sbormistr má za sebou svou premiéru a nyní byl uveden i na 59. ročníku MFF KV. Je stejně tak skvělý, jako nechutný, mají diváci jasno.

Na 59. ročníku MFF KV proběhla premiéra dlouho očekávaného snímku Sbormistr. Kontroverzní film se nechal inspirovat kauzou Bohumila Kulínského, který přes 27 let vedl prestižní soubor Bambini di Praga. Hlavní roli si střihl slovenský herec Juraj Loj. Jeho vzhled byl tak přesvědčivý, že si jej kolegové pletli s jeho předlohou, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali.

Dlouho očekávaný film Sbormistr

Kritiky oceňovaný režisér Ondřej Provazník se po svém předchozím počinu, filmu Staříci, za který získal dva České lvy a tři Ceny české filmové kritiky, pustil do dalšího kontroverzního příběhu. Jeho film Sbormistr pojednává o kauze sexuálního zneužívání spojeného s pěveckým sborem Bambini di Praga, jehož vůdčí osobností byl právě Bohumil Kulínský.

V této kauze bylo rozporuplné zejména soudní přelíčení, kde proti sobě stála protichůdná svědectví bývalých sboristek. „Tenhle zvláštní fakt byl základním motorem pro můj film, snažil jsem se pak vytvořit fiktivní příběh, který by kořeny rozdílné interpretace minulosti plasticky ukázal,“ uvedl Provazník pro Blesk.

Nečekejte však od filmu lechtivé záběry, tvůrci chtěli spíše poukázat, jaký může mít sexuální zneužívání dopad na psychiku dospívajících dívek. Sám režisér se nechal slyšet, jak se v podobných kauzách mohou oběti cítit. Často jim totiž nevěří ani jejich blízké okolí, například kamarádi nebo rodina, zpochybňují jejich pravdu a samy oběti mohou mít nakonec pocit, že si celou situaci vykonstruovaly ve své hlavě.

Mohou cítit protichůdné emoce a pochybovat samy o sobě. „Ve filmu se snažíme tenhle vnitřní zážitek divákovi co nejvíce přiblížit – neschematicky v emotivním příběhu filmovým jazykem, se všemi vzlety i pády, počítáme s tím, zároveň ale věříme, že film je natočený co nejkomplexněji a citlivě,“ doplnil producent Jiří Konečný.

V hlavní roli se představil slovenský herec Juraj Loj, který ztvárnil postavu sbormistra Máchy, jehož předlohou byl Bohumil Kulínský. Maskéři odvedli tak skvělou práci, že i jeho kolegové z filmu či komparzisté si herce pletli s Kulínským. „Někteří lidé z komparzu mě oslovovali pane Kulínský, tak jsem jim vysvětloval, že má postava se jmenuje Mácha. Kulínským ale inspirovaná je, mají hodně společného,“ říká herec.

Kauza Kulínský

Světoznámý sbormistr Bohumil Kulínský, jenž zemřel v roce 2018, vedl přes 27 let oceňovaný soubor Bambini di Praga, ovšem v roce 2009 byl odsouzen za zneužívání nezletilých sboristek k 5,5 letům vězení. Jedná se tak o jednu z nejkontroverznějších postav české hudební scény. Byl talentovaný, byl úspěšný, měl moc, ale nakonec přišel strmý pád.

K jeho zatčení došlo 25. listopadu 2004 a zdá se, že Kulínský už očekával, co se s ním stane. Nebyl příliš překvapený, když si pro něj policie přišla. Byl obviněn ze 49 případů pohlavního zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže. K tomu mělo docházet mezi lety 1984 až 2004. Případ byl velmi medializován a rozdělil veřejnost na dva tábory. Jedni věřili v Kulínského nevinu, druzí jej okamžitě odsoudili.

Mnohým se zdálo zvláštní, že po tak dlouhou dobu, za 20 let, žádná z dívek nepromluvila, co se dělo uvnitř souboru. Nicméně verdikt nakonec padl a Kulínský nastoupil do vězení 6. dubna 2009. Odpykal si polovinu trestu, v červnu 2011 byl podmíněně propuštěn na svobodu. Zemřel 15. září 2018, byl nalezen mrtvý ve svém bytě v centru Prahy. Jeho život skončil za záhadných okolností, za příčinu smrti bylo stanoveno selhání ledvin. Kulínskému bylo 59 let.

