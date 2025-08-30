Iva Kubelková poslala svým fanouškům a sledujícím sexy pozdravy z pláže. Její dekolt vzbuzuje emoce i těsně před padesátkou.
Modelka a moderátorka Iva Kubelková si dopřává zaslouženou dovolenou na své milované Olympské riviéře v Řecku, kam odcestovala po náročném pracovním období. Zážitky z cest sdílí na svých sociálních sítích, jak jsme si na Osobnosti.cz také všimli, a není divu, že největší úspěch sklízejí snímky, kde je Kubelková vyobrazena jen v plavkách. Její dekolt je už řadu let vychvalován až do nebes a není tomu jinak ani dnes na prahu padesátky.
Se svým poprsím nebyla spokojená
Nevíme, jak to dělá, ale Iva Kubelková vypadá pořád skvěle. I dva roky před padesátkou se může pochlubit sexy křivkami v bikinách a plným dekoltem bez úprav. Její bujné poprsí by jí mohla spousta žen závidět, ovšem ona sama s jejich velikostí před lety bojovala a nebyla spokojená, co jí bylo od přírody naděleno.
„Nebylo to dobré období, nebyla jsem spokojená s velikostí, tvarem, prostě ničím, tak jsem šla k panu doktorovi, že chci plastickou úpravu. Vyslechl mě, řekl, co by následovalo, a pak řekl, ať se uklidním a jdu se z toho vyspat a pak se uvidí. No a měl pravdu,“ vzpomínala moderátorka v rozhovoru pro Blesk.
Sexy pozdravy z pláže
Nakonec změnila názor a své tělo přijala takové, jaké je. A že je skutečně dokonalé, dokázala fotografiemi z dovolené, které sdílela na svých sociálních sítích. „Život je lepší na pláži,“ napsala ke snímkům. Ty byly okamžitě zaplaveny pochvalnými komentáři, které zmiňují figuru Kubelkové a samozřejmě také její dekolt.
„Jedny z nejkrásnějších prsou, co jsou,“ uvedl jeden ze sledujících. Kubelková si mohla přečíst ódy na své tělo, kde lítala slova jako „krásná, dokonalá, sexy, úžasná“ a podobně. Její dvacetileté já, které bylo kvůli svému poprsí nešťastné, by se teď jen smálo. Na dovolené si moderátorka užívá nejen pláže, ale vše, co místo, které tolik miluje, nabízí. Moře i hory, jídlo i historii, to všechno má jako na dlani a těší se, až se sem opět vrátí.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Instagram Ivy Kubelkové