Zpěvačka Ilona Csáková se před návratem na pódia pustila do hubnutí. Dnes sklízí ovoce své tvrdé práce. Ne všichni ji však zahrnuli obdivnými komentáři.

Populární zpěvačka Ilona Csáková je důkazem toho, že odhodlání a disciplína přináší své ovoce. Po více než roce, kdy se pustila do hubnutí, se může pochlubit štíhlou postavou. To si podle nás na Osobnosti.cz zaslouží uznání, přihlédneme-li k tomu, že hubnutí po padesátce jde často o to hůře. Bohužel ne všichni jsou tak přejícní a zpěvačka se setkala i s jízlivými komentáři. Hejtrům však poslala jasný vzkaz.

Za taneční video sklidila obdivné komentáře

Ilona Csáková se do hubnutí pustila už před více než rokem. Tehdy už měla naplánovaný návrat na pódia, na který se chtěla připravit se vším všudy. Kromě trénování hlasivek se zaměřila také na postavu a chtěla se fanouškům ukázat v perfektní formě. A to se jí také podařilo. Dnes se může hrdě pochlubit štíhlou postavou a tu také před pár dny předvedla, když sdílela video, v němž rozverně tančí.

„Takhle mě roztančili v zákulisí,“ napsala ke svému příspěvku. Fanoušci si její velké proměny nemohli nevšimnout a zahrnuli ji pochvalnými komentáři. „Teda já zírám, fakt koooča. Jak jste to dokázala,“ ptala se jedna ze sledujících. „Super pohyby, krásná postava. Prostě šťabajzna,“ nešetřila chválou další. „A pak, že netančíš,“ vzkázala Iloně také zpěvačka Monika Absolonová. Někteří tak navrhovali, že by to Iloně určitě slušelo i ve StarDance.

Mnozí jsou plni nenávisti

Ne všichni lidé jsou však tak přející, jak se před pár týdny přesvědčila. To sdílela jiné taneční video, kde se předvedla v obtažených kožených kalhotách. Ačkoliv i tady sklidila většinou pochvalu, někteří lidé si neodpustili jízlivé komentáře, na které Ilona Csáková reagovala samostatným příspěvkem. „Je to velmi smutné, jak jsou mnozí plní nenávisti a zloby bez respektu. To se u nás totiž nesmí na sobě máknout, abyste nedráždili,“ podotkla ironicky.

„A pro ty, kteří mě psychicky ‚nedali‘, jelikož mají nejspíš sami se sebou nějaký problém, posílám návod, jak na to,“ napsala na závěr příspěvku, kde prozradila, jak se jí podařilo zhubnout. Stačí k tomu podle ní dvakrát týdně cvičení, nízkosacharidová strava a pitný režim bez alkoholu. „Držím vám pěsti! A vy, kteří je držíte mně, moc děkuji. Ilona,“ zakončila svůj vzkaz všem hejtrům.

Podobné hubnoucí metody si vyzkoušela již dříve, například před necelými deseti lety se jí také podařilo shodit kila. Tehdy se pro IDnes podělila o svou metodu: „Pohyb a usměrnění jídelníčku. To je celé kouzlo mé štíhlejší postavy.“ I tehdy omezovala sacharidy. „Těžké bylo vzdát se chleba. Ale když si chci dát tlačenku, tak jedině bez krajíce chleba,“ přiznala, že se nebála ani malinko zhřešit. A to je za nás v redakci Osobnosti.cz asi nejrozumnější způsob.

Zdroj: Autorský text, Instagram – Ilona Csáková, IDnes