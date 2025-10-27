Syn herce Hynka Čermáka, Bořivoj Čermák, působí v ostravském Divadle Mír a po jeho boku stojí půvabná herečka Marie Anna Kupcová.
Když se Bořivoj Čermák (22) objevil po boku své partnerky na premiéře filmu Srnky v pražské Lucerně, zaujal pár na první pohled. Sršela z nich mladistvá energie a je vidět, že po boku slavného otce se Bořivoj neztrácí, ba naopak. Začíná si budovat vlastní herecké jméno. A i když se Bořivoj Čermák snaží vyhýbat zbytečné pozornosti médií, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo, jeho pracovní nasazení ukazuje, že nespoléhá jenom na slavné jméno.
Umělecké geny i vlastní cesta
Bořivoj Čermák vyrůstal v herecké rodině. Jeho otec Hynek Čermák, známý z filmů Gangster Ka nebo Ve stínu, a matka Daniela Choděrová mu vštípili cit pro detail i úctu k této profesi. Přesto se nejprve chtěl vydat jiným směrem. Jeho dětským snem totiž bylo stát se pilotem, což se mu ale nesplnilo. Dohnal si to částečně až později, jak uvádí Extra, když na konci srpna opravdu udělal pilotní zkoušky na ultralehká letadla.
Po základní škole se rozhodl pro studium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, ačkoli se dostal i na tu pražskou. Ostrava se pro něj stala druhým domovem a místem, kde našel nejen profesní uplatnění, ale i životní lásku. Je ale všestranně nadaný, hraje třeba na bicí a na kytaru, deset let se také závodně věnoval bojovým sportům.
Láska z divadelních prken
Marie Anna Kupcová, která s Bořivojem sdílí i jeviště v Divadle Mír, patří k výrazným mladým herečkám severní Moravy. Absolventka Janáčkovy konzervatoře působí jak v divadle, tak i před kamerou. Hostovala v Národním divadle moravskoslezském, v Těšínském divadle či Studiu G. Zahrála si v seriálu Krematorium a ve filmech Volným pádem nebo Vlny. Přestože na první pohled působí křehce, její herecký projev dokazuje opak. V budoucnu by si ráda zahrála klidně i drsnější role, třeba vojačku nebo agentku.
Oba se objevili ve filmu Srnky a už tehdy bylo jasné, že mezi nimi funguje silná osobní i profesní chemie. A zdá se, že jejich vztah je jedním z těch, které stojí na vzájemné úctě a sdílené vášni pro divadlo.
Otec s temperamentem i smyslem pro rodinu
Herec a otec Hynek Čermák (52) je známý svou nekompromisní povahou. Ačkoli se proslavil drsnými rolemi, v soukromí je citlivý otec, který své děti vždy podporoval. Má dceru Hedviku a právě Bořivoje z manželství s herečkou Danielou Choděrovou. Jeho soukromý život byl ale často předmětem zájmu médií. Po rozvodu s Veronikou Čermák Mackovou (31) se herec krátce poté začal objevovat s novou partnerkou Veronikou Šmídovou (26).
Sám ví, že herecké povolání není vždy jednoduché, ovšem nikdy neměl potřebu svému synovi do jeho rozhodnutí mluvit. „Já jsem nikdy svým dětem nic nevymlouval. Vždycky jsem se je snažil podpořit v tom, co chtějí ony,“ řekl pro web iGlanc.
