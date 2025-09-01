Ilona Csáková na lásku nespěchala a nakonec se vdávala až v momentě, kdy věděla, že je to to pravé. S manželem má dnes dvě děti a také fenku Julinku.
Ilona Csáková nikdy na lásku nespěchala a na vdávání už vůbec ne. Když už měla vstoupit do svazku manželského, tak pouze s člověkem, u kterého si byla skutečně jistá, že to bude láska na celý život. Svého vyvoleného poznala v roce 2008 na hudebním festivalu. Promluvila o něm ale až o rok později, když se objevily zprávy o těhotenství a média se snažila zjistit, kdo je otcem dítěte.
Kdo je manželem Ilony Csákové
Ilona Csáková poznala svého budoucího manžela Radka Voneše v roce 2008 na hudebním festivalu. Téměř rok o něm mlčela, když se ale média dozvěděla o těhotenství, pochopitelně je zajímala otázka toho, kdo je vlastně otcem dítěte. „Je opravdu dojemné, jakou mají naši kamarádi o nás starost,“ reagovala tenkrát. Nakonec vyšlo najevo, že otcem malého Daniela je právě Voneš. Za něj se Ilona o dva roky později vdala a za svědka jí šla dokonce Ivana Gottová.
Podle Ilony mezi nimi sympatie přeskočily ihned: „Vlastně jsme našli společnou notu, což je docela podstatné. Když se shledají názory na život, je to fajn, což nám bylo velmi sympatické vzájemně,“ vyjádřila se tenkrát pro iDnes. Láska to byla obrovská a zpěvačka se kvůli ní dokonce odstěhovala z Prahy na jižní Moravu. Společně pak začali podnikat a Voneš se podle obchodního rejstříku stal spolupodílníkem ve společnosti, kterou mají s Ilonou. V roce 2012 se pak páru narodil ještě mladší syn Dominik, který stejně jako zpěvačka má cit pro hudbu.
Místo dcery fenka
Dnes se syn Daniel chystá na střední školu a mladší Dominik půjde do sedmé třídy. Oba prý dlouhou dobu neměli tušení o tom, že jejich maminka patří mezi jedny z nejznámějších zpěvaček u nás. Daniel na to měl údajně přijít až ve škole, když mu jeho spolužáci prozradili, kdo jeho maminka vlastně je.
K synům mohl v roce 2018 přibýt další sourozenec – Ilona totiž toužila po dceři Julince. V té době už ale zpěvačce bylo 47 let, a tak se kvůli zdravotním rizikům rozhodla těhotenství nepodstoupit. „Ráda bych ještě jedno dítko, jen nevím, jestli by to rádo i moje tělo. Jsem zodpovědná jak nikdy, a tak jsem šťastná za dva zdravé kluky,“ svěřila se tenkrát zpěvačka. Místo dcery nakonec do rodiny přibyla fenka Julinka.
