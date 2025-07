Herečka Eva Podzimková žije život podle vlastních pravidel, o partnerovi i mateřství dlouho mlčela. I ti největší novináři tápali, co se v jejím životě děje.

Eva Podzimková, dříve známá pod rodným jménem Eva Josefíková, má za sebou celkem bohatou hereckou kariéru, která jí vynesla místo mezi předními tvářemi českého televizního světa. Zazářila v divácky úspěšných seriálech jako Modrý kód, Slunečná nebo napínavý krimiseriál Einstein – případy nesnesitelného génia. Diváky si definitivně získala rolí v Sedmi schodech k moci, kde ztvárnila tajemnou a ambiciózní ženu. Nás ale na Osobnosti.cz zajímal hlavně její osobní život.

Láska páru rostla v utajení

Zatímco její předchozí vztahy s herci Jiřím Mádlem a Tomášem Červinkou byly veřejně známé, s Matějem Podzimkem se Eva vydala úplně jinou cestou. Tento respektovaný scenárista a kreativní producent televize Nova, který se mimo jiné podílel na seriálu Smysl pro tumor, byl už jednou ženatý.

S Evou si na společný klid skutečně potrpí. Tajili nejen vztah, ale i těhotenství a nakonec se jim podařilo zcela mimo zájem veřejnosti uskutečnit i svatbu. Ta proběhla v malebném areálu Dvůr Honětice na jižní Moravě. Po narození ani jedné z dcer se nekonaly tiskové zprávy, přišlo vždy jen krátké, ač procítěné oznámení na sociálních sítích.

Mateřství si opravdu užívá

Mateřství herečku evidentně naplnilo energií i klidem. Podle jejích slov se momentálně soustředí hlavně na rodinu, děti si užívá, jak může. „Díky holkám jsem poznala mateřskou lásku, což mě nesmírně obohatilo a vnitřně zpevnilo. Každý den jsem za ně vděčná. I tehdy, kdy mi tečou nervy a vztekám se. Nejvíc mě však dojímá ta jejich vzájemná láska a spojenectví. Za pár let se to vyvine ve spiklenectví a já se pak budu zase jenom vztekat,“ svěřila se nedávno pro IDnes.

Kariéru herečky odsunula trochu do pozadí, ale rozhodně se jí nevzdala. Ale i v tom se drží své životní filozofie – vše má svůj čas. „Když se narodila Lotka (první dcera), nijak jsem do práce nespěchala, ale měla jsem štěstí, okolnosti mi začaly různě nahrávat. Nejdřív jsem začala strkat prstíky zpátky do divadel, a když bylo Lotě deset měsíců, kývla jsem na natáčení seriálu Sedm schodů k moci,“ popisovala pro Novinky. A teď nedávno zase dotočila celovečerní film Dana Pánka.

Eva zraje jako víno

V hereckém světě je obdivována pro přirozený talent, milý projev a autenticitu. V Národním divadle si získala srdce publika jako Barunka v Babičce a právě tam potvrdila, že má rozhodně co nabídnout. I když Eva nikdy neplnila bulvár skandálními titulky, určité spekulace se nevyhnuly jejím dřívějším vztahům. Někdejší partner Jiří Mádl byl často označován za žárlivce a jejich rozchod údajně nebyl úplně vyříkaný, ale sama Eva o tom mluvila vždy diplomaticky.

Zdá se však, že v Matěji Podzimkovi konečně našla svůj klidný přístav. O jejich lásce nemluví nijak nahlas, ale svými činy dává jasně najevo, co je pro ni důležité. A přesně takto dnes působí i její život. Bez přehnaných akcí, ale plný opravdového (ne toho virtuálního) obsahu, který je hlavně o dětech a rodině.

