Syn Hynka Čermáka se potatil a dal se na herectví. Původně ale zvažoval jinou profesi. Jeho přítelkyně je jen o 2 roky mladší než tatínkova.
Herec Hynek Čermák má syna, který se rozhodl jít ve šlépějích svých rodičů. Bořivoj pochází z herecké rodiny, i jeho maminka je herečkou, Daniela Choděrová, neměl tedy příliš na výběr. I když se zpočátku zdálo, že se bude věnovat profesi na hony vzdálené uměleckému světu, jak jsme se v redakci Osobnosti.cz dozvěděli.
Chtěl být pilotem
Hynek Čermák zplodil se svou bývalou partnerkou, herečkou Danielou Choděrovou, dvě děti, dceru Hedviku a syna Bořivoje. Ten geny se svým tatínkem rozhodně nezapře. Nejenže jsou si nesmírně podobní, ale stejně jako jeho rodiče se vydal na dráhu herce. I když zpočátku to vypadalo, že bude létat hlavou v oblacích, a to doslova.
Původně měl totiž ambice stát se pilotem. „Pustilo mě to ale v době, kdy jsem tři roky po sobě dostal pětku z matematiky… Piloti musejí umět matematiku, fyziku a meteorologii. Později jsem chtěl být filmovým režisérem, no a nakonec jsem hercem. Já jsem to nikdy dělat nechtěl, právě kvůli tomu, že rodiče jsou herci. Vyrostl jsem v divadelním klubu, jsem dítě divadelního klubu,“ vzpomínal Bořivoj pro Lifee.
Bořivoj nastoupil na konzervatoř a k herectví si našel kladný vztah až ve třetím ročníku studia. Do té doby ho kariéra herce nijak nezajímala. Konzervatoř zkrátka považoval za střední školu jako všechny ostatní, někam prostě nastoupit musel. Přestože o sobě tvrdí, že je ztracený případ, nakonec skončil ve filmu po boku takových jmen, jako je Jakub Prachař nebo Vojtěch Kotech, když si společně s nimi zahrál ve snímku Jedeme na teambuilding.
Téměř stejně staré partnerky
Bořivoj je už 5 let šťastně zadaný. Jeho partnerkou je kolegyně z Divadla Mír Anna Marie Kupcová. Jen pro zajímavost, nedávno oslavila 24. narozeniny, je tedy jen o 2 roky mladší než partnerka Bořivojova tatínka Hynka Čermáka, který nedávno oznámil rozvod s herečkou Veronikou Čermák Mackovou a našel si její kopii. Nová přítelkyně se taktéž jmenuje Veronika a je opět výrazně mladší. Je jí teprve 26 let. Ovšem Čermák se k situaci vyjádřil tak, že si nevybírá cíleně o tolik mladší partnerky. Zkrátka se zamiloval a láska na věk nehledí.
Zdroj: Autorský text, Lifee, Super, Instagram Bořivoje Čermáka