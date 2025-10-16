Herec Hynek Čermák má z předchozího vztahu dvě děti. Pro jeho bývalou partnerku byl tehdy rozchod velmi nečekaný.
Herec Hynek Čermák byl v poslední době horkým tématem v mnoha médiích, a to především kvůli svému milostnému životu, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Když se svou dlouholetou manželkou Veronikou Čermák Mackovou oznámili rozchod a vzápětí se objevil po boku jiné Veroniky, ještě o něco mladší, než byla jeho manželka, rozhodně bylo o čem psát. Kdo je ale matkou jeho dětí?
S kým má děti Hynek Čermák?
O tom, že má herec Hynek Čermák obrovské charisma, rozhodně není pochyb. Podlehla mu jeho bývalá partnerka herečka Daniela Choděrová, s níž má dvě děti, syna Bořivoje a dceru Hedviku. Přestože nikdy nebyli svoji, Choděrová neměla pocit, že by jejich vztah mohlo něco ohrozit. Jenže se mýlila.
Když došlo na natáčení filmu Gangster Ka, kde Čermák ztvárnil hlavní roli, jednu z postav si zde zahrála i Veronika Macková. Natáčení probíhalo za podmínek, kvůli kterým byl Čermák už téměř rozhodnut, že z filmu odstoupí, ale osud tomu chtěl, aby se tak nestalo. Přišla Veronika a vše bylo zachráněno. Až na vztah Čermáka a Choděrové, jeho konec byl v tu chvíli zpečetěn. Rozpad jejich partnerství je tak navždy zvěčněn v tomto snímku.
„Byl to šok, absolutně jsem to nečekala, že odejde, to fakt ne. Vždycky jsme totiž byli schopni všechno vyřešit, promluvit si o čemkoli,“ přiznala tehdy Choděrová v rozhovoru pro Blesk. Další rána pak přišla v podobě žádosti o ruku už po roce vztahu. Choděrovou si Čermák nikdy nevzal, ale s Veronikou k oltáři došel a v manželství strávili 8 let. S bývalou partnerkou dnes však vychází dobře, nechová k němu žádnou zášť, ale jak sama uvedla, už je pro ni tak trochu cizí člověk.
Nová Veronika
Ovšem ani manželství s Veronikou Čermák Mackovou nevydrželo a dvojice oznámila rozchod začátkem letošního roku. Chvíli na to se herec ve společnosti ukázal s novou partnerkou, taktéž Veronikou, která je ještě o 5 let mladší než jeho bývalá manželka. „Zdá se, že vás tahle holka zajímá?! Nedivím se! A abych ukončil spekulace a urážky, které nám chodí! A kterých si nesmírně vážíme, tak vám ji představím. Npor. Ing. Veronika Šmídová“ oficiálně přiznal nový vztah Čermák na svém Instagramu.
Zdroj: Autorský text, Instagram Hynka Čermáka, Blesk, iDnes, PrimaŽeny